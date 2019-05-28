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Российский хоккеист прокомментировал слухи об употреблении наркотиков

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Фото: TASS/Imago/Rich Graessle/Icon Sportswire
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Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором перед ним находится порошок белого цвета.

По словам спортсмена, ролику уже год, и он был снят в Лас-Вегасе в момент, когда Кузнецов зашел в гостиничный номер к знакомым.

«Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — цитирует форварда «Спорт-Экспресс».

Кузнецов добавил, что когда вошел в номер и увидел, что там происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — сразу покинул помещение.

17 мая во время чемпионата мира в Словакии местные СМИ распространили информацию, о том, что российские хоккеисты выпили в баре 160 бокалов пива. В национальной команде такие сообщения назвали бредом.

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