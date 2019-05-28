«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» выясняет все подробности о скандальном видео с российским нападающим Евгением Кузнецовым, пишет «Газета.ру».

27 мая в соцсетях появился ролик, где форвард запечатлен в номере отеля за столом, на котором рассыпан порошок белого цвета.

«Мы знаем о видео, опубликованном в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В данный момент собираем информацию и пока не можем прокомментировать инцидент, не установив все обстоятельства», — цитирует заявление «Вашингтона» журналист Джей Джей Риган.

В то же время в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отметили, что пока рано говорить о начале расследования в отношении россиянина. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, лига пока не решила, будет ли проводить проверку.

Сам Кузнецов, комментируя видео, отметил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинские тесты.