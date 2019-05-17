СМИ выяснили количество выпитого хоккеистами сборной России пива

Российские хоккеисты после матча группового турнира против сборной Чехии (3:0) выпили много пива в одном из ресторанов азиатской кухни Братиславы. Об этом сообщает словацкое издание sport24.pluska.net.

Журналисты утверждают, что суммарно спортсменами из России было выпито 160 бокалов пенного напитка.

Главный тренер сборной Илья Воробьев опроверг эту информацию. Он назвал это «чушью собачьей». Воробьев добавил, что информацию непонятных иностранных источников в сборной не комментируют.

Россияне на чемпионате мира возглавляют группу В, одержав четыре победы в четырех матчах.

Ранее 17 мая сообщалось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин вошел в список номинантов на звание обладателя самой красивой улыбки.