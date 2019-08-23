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Хоккеист сборной России Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за кокаина

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Фото: TAСС/Zuma/Scott Taetsch
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Форвард сборной России по хоккею и клуба НХЛ Washington Capitals Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года. Причина дисквалификации — нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF) в пятницу, 23 августа.

Сообщается, что в организме 27-летнего хоккеиста обнаружили кокаин. Допинг-пробу у спортсмена взяли 26 мая 2019 года на чемпионате мира. Тогда он играл в составе российской сборной и завоевал бронзу.

Срок дисквалификации четыре года, он завершится 12 июня 2023 года, сказано в сообщении IIHF.

В мае 2019 года в интернете появилось видео, на котором Кузнецов запечатлен в номере отеля возле стола, на котором рассыпан белый порошок. Комментируя это видео, игрок заявил, что никогда не принимал наркотики. Он рассказал, что ролику на тот момент был уже год, сняли его в Лас-Вегасе в момент, когда Кузнецов зашел в гостиничный номер к знакомым. Спортсмен публично извинился перед американским хоккейным клубом за скандальное видео.

Как напоминает RT, НХЛ начала расследование по данному факту, но затем прекратила его. Представители Washington Capitals заявили, что приняли извинения спортсмена.

На мировом хоккейном первенстве 2019 года Кузнецов сыграл в 10 матчах. Сборная России стала бронзовым призером турнира.

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