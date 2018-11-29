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«Наркотики в спорте должны быть запрещены»

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов о запрещенных веществах, заказной журналистике и профессиональных травмах
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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«Наркотики в спорте должны быть запрещены»
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2018-11-27 16:58:37
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В современном профессиональном спорте с его бешеной конкуренцией и изнурительными тренировками профессия врача приобретает всё большее значение. Главный врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» о тонкостях своей профессии, травмах своих подопечных и проблемах допинга в большом спорте.

— Чем специфика работы спортивного врача в сборной отличается от работы в клубе?

— Различия, несомненно, есть, и сказать, где сложнее, очень непросто. Я работал и в клубе, и в сборной, поэтому могу сказать: если работать добросовестно, трудно везде. В сборной на каждую ситуацию надо реагировать быстрее: с точки зрения диагноза, лечения и его сроков. Цена ошибки в сборной тоже выше. Если усугубить или вовремя не диагностировать повреждение, то без игрока останется и национальная команда, и клуб.

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Слева направо: врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Александр Головин

Слева направо: врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Александр Головин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Кроме того, тактика лечения иногда разнится. Как говорит наш тренер: одно дело быть здоровым и совсем другое — готовым к тем нагрузкам, которые испытывают футболисты в играх за сборную. Обычно количество высокоинтенсивной работы в матчах за сборную выше, чем в чемпионате страны. Это тоже необходимо учитывать.

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— Случаются ли ситуации, когда медицинские штабы клубов предоставляют ложную информацию о состоянии здоровья футболистов, чтобы перестраховаться и не отпускать игрока в сборную?

— Со многими коллегами из клубов у врачей сборной хороший и открытый диалог. Иногда на местах бывает и гипердиагностика, но учитывая, что мы всегда всё еще раз сами проверяем, проблем никаких не бывает. Все запрашиваемые данные мы отправляем в клубы. Их врачи также всё присылают нам.

Между собой мы честны. Другое дело, не во всех клубах и не всегда руководство понимает, что мы делаем. Однако если у футболиста есть какая-то проблема, мешающая играть или грозящая осложнениями, никто им в сборной рисковать не будет.

У нас есть всё необходимое для диагностики, лечения и реабилитации, и поэтому вызов в сборную даже травмированного футболиста означает, что мы будем заниматься его реабилитацией в полном объеме. После диагностики и первых дней лечения мы уже можем понять, сколько футболисту понадобится на то, чтобы быть не только здоровым, но и готовым. Окончательное решение принимает главный тренер, но здоровье всегда стоит на первом месте.

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и врач сборной Эдуард Безуглов

Игроки сборной России по футболу на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Аргентины. На первом плане слева направо: главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и врач сборной Эдуард Безуглов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Эпидемия травм, охватившая сборную России в последнее время, — совпадение или закономерность, которую как-то можно объяснить?

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Когда футболисты играют долго и часто, то всегда количество усталостных травм (тендиниты, повреждения мышц) увеличивается. К тому же футбол — игра контактная, от ушибов никто не застрахован. В последнем сборе не смогли принять участие из-за мышечных повреждений четыре футболиста. Еще один выбыл из-за перегрузочных изменений в голеностопном суставе.

Сотрясение головного мозга у Марио Фернандеса стало стечением обстоятельств, винить здесь никого нельзя. Хорошо, что Артем Дзюба как обычно показал себя профессионалом и, выполнив всю реабилитационную программу в Москве, смог принять участие в матче со Швецией.

— Очень распространенная и, пожалуй, самая серьезная травма у футболистов — повреждение связок колена. Можно ли как-то предупредить это повреждение или снизить риск его получения?

Если речь идет о повреждении передней крестообразной связки, то существует множество факторов риска их повреждения: это и анатомическое строение, чрезмерное утомление, поля плохого качества, лишний вес, мышечный дисбаланс и так далее. Какой из факторов является ключевым — сказать практически невозможно. Точно доказано, что системно применяемые программы профилактики травматизма количество таких повреждений снижают. Так что я бы упор делал на них, а также на контроль веса, хорошую физическую готовность и устранение мышечного дисбаланса.

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов на тренировке команды в преддверии товарищеского матча со сборной командой Кот-д'Ивуара

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов на тренировке команды в преддверии товарищеского матча со сборной командой Кот-д'Ивуара

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Почему российские футболисты топ-уровня делают операции на суставах исключительно за границей? Нельзя ли создать такие же условия в России?

Черчесов рассказал о работе допинг-офицеров с российскими футболистами

— Во всем мире футболисты ездят к хирургам, которые имеют опыт оперирования спортсменов высокого уровня. Этих специалистов очень мало и находятся они в разных странах, не только в условной Германии или Италии. Наверняка и в России они есть, но опыта оперирования и быстрой реабилитации футболистов у них пока нет. На моей памяти ни один игрок уровня сборной страны за последние 5–7 лет не оперировался в нашей стране.

— Насколько остро в российском спорте стоит проблема допинга?

— Про весь российский спорт мне, наверное, говорить не с руки. Хотя отрицать, что проблемы имеются, глупо. Виды спорта — лидеры по нарушению антидопинговых правил всегда одни и те же. Из года в год, согласно отчетам РУСАДА, это, например, легкая атлетика. Для меня остается загадкой, почему в этом прекрасном виде спорта присутствуют такие проблемы и они не решаются. Мне кажется, что при наличии воли у руководства федерации всегда можно любой вопрос решить в максимально сжатые сроки.

В футболе проблем с допингом, я считаю, нет. Пробы наши футболисты сдают часто, и в течение последних 7–8 лет у нас зафиксировано всего семь случаев, причем все они не касаются игроков сборных команд. За этим стоит огромная работа и РФС, и многих клубов по профилактике нарушений. Отмечу, что большую помощь в этом вопросе нам оказывает РУСАДА, организуя образовательные программы, курсы и семинары.

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РУСАДА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Глава ФИФА пошутил по поводу допинг-проб футболистов сборной России

— Есть ли страны, на которые нам стоит равняться в вопросе борьбы с допингом?

— Положительные допинг-пробы будут в любой стране, где берется достаточное количество таких анализов. В среднем по миру это около 1,5%. В футболе процент ниже — около 0,3 при том, что именно футбол является лидером по количеству проб в мире (более 37 тыс. в 2017 году). В российском футболе процент таких анализов еще меньше — около 0,1. Другой вопрос, что есть страны, где допинг-контроль осуществляется реже, соответственно и положительных результатов меньше.

— С чем связаны обвинения футболистов сборной России в употреблении допинга во время ЧМ-2018?

— Обвинения неслись из-за рубежа: чаще всего из Германии и Англии. Уверен, что сначала какие-то силы отрабатывали заказ, направленный на возможное лишение нашей страны чемпионата мира. Потом, когда стало понятно, что никаких достоверных фактов нет и быть не может, западные журналисты, выражаясь современно, начали ловить хайп на этой теме. Никаких фактов и высокого уровня компетенции у авторов от подобных публикаций ожидать не приходится, но время сейчас такое, что желтая пресса гораздо более актуальна, чем реальные факты.

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Радует, что ФИФА заняла конструктивную позицию, не поддалась на различные провокации и спокойно провела всестороннее расследование, полностью ответившее на все вопросы. Причем в ходе расследования специальная комиссия РФС сделала всё возможное, чтобы ФИФА, УЕФА и РУСАДА своевременно и в полном объеме получали запрашиваемую информацию. Уверен, мы смогли убедить наших партнеров в открытости и заинтересованности в чистом спорте.

— Насколько часто игроков нашей команды проверяли на допинг во время мундиаля?

— В год чемпионата мира ФИФА обычно проводит две внезапные проверки всей команды и по два человека отбираются после каждого матча. Так было и в этот раз. Параллельно нас проверяли и по линии РУСАДА. Хочу напомнить, что с 2015 года все пробы анализировались только в зарубежных лабораториях. Само собой все результаты были отрицательными.

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Допинг-пробы
Фото: Global Look Press/chromorange

— Какова ваша позиция по включению в список запрещенных препаратов мельдония?

— Каких-то достоверных научных данных об эффективности мельдония для организма спортсменов нет и быть не может. Но надо понимать, что раз его включили, то были какие-то основания. Его же не тайком сделали запрещенным. Он был под мониторингом несколько лет, о его запрете было известно заранее.

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Так что винить в этой ситуации некого. Если уж нашим спортсменам без него никак нельзя, то надо было соответствующим структурам работу по его невключению в запрещенный список проводить заранее. Правила для всех одни, и их надо соблюдать!

— Есть ли какие-то препараты, которые не являются запрещенными, но заслуживают попадания в черный список?

— В запрещенный список уже включено столько субстанций, которые лишь теоретически могут улучшать результат, что надо думать о том, чтобы оттуда что-то уже исключить, а не включать.

— Чем запрещенные препараты могут помочь футболистам?

— Ничем! Именно поэтому количество положительных проб в футболе гораздо меньше, чем в мировом спорте. Отличается также структура выявленных субстанций.

— Вы говорите, что допинг ничем не может помочь футболистам. Тогда почему в списке запрещенных веществ присутствуют, например, наркотики?

— Чтобы субстанция была включена в список запрещенных, она должна соответствовать минимум двум из трех критериев: вредить здоровью, потенциально улучшать результат и негативно сказываться на имидже спорта. Наркотики точно вредны для здоровья, да и на имидж спорта их влияние однозначно негативное. Так что критериев для включения в список достаточно.

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Игрок сборной России Александр Самедов, врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов

Игрок сборной России Александр Самедов, врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева направо) во время товарищеского матча между сборными командами России и Коста-Рики

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Колобков гарантировал WADA посещение антидопинговой лаборатории в Москве

А вот алкоголь в 2018 году исключили из списка запрещенных веществ даже в тех четырех видах спорта, где он был запрещен. Например, в мото- и автоспорте. Он был запрещен при превышении определенной концентрации и определялся по выдыхаемому воздуху, а не в моче или крови.

Кстати, что касается наркотиков, то мало того, что они запрещены только в соревновательный период, так еще и несколько лет назад WADA резко повысило концентрацию каннабиоидов, за превышение которой следует наказание. С этим и связан тот факт, что резко снизилось число случаев наказания за их применение. Хотя, на мой взгляд, наркотики в спорте должны быть запрещены всегда!

— Заслуживают ли уличенные в применении наркотиков игроки длительной дисквалификации?

— Любой человек, сознательно нарушавший антидопинговые правила, должен быть наказан. Двух мнений здесь быть не может. Другой вопрос, что иногда степень вины может быть разной: наказание за применение стероидов или эрипопоэтина должно быть более жестким, чем за неосторожное использование ректальных свеч или каплей в нос.

Антидопинговая лаборатория при МГУ начала работу

— Как в российском футболе проводится антидопинговая работа?

— Может быть, вам покажется нескромным, но работа проводится огромная! Это и активная работа с каждым из врачей и кандидатами в сборную, а также ведение раздела на сайте, съемка видеороликов с участием футболистов и тренеров, а также большая активность в социальных сетях. РФС и РПЛ постоянно проводят семинары, в том числе выездные. Только за последние полгода я был в Иркутске, Новосибирске, Грозном и Хабаровске.

В образовательном сегменте этой работы нам очень помогает РУСАДА. В этом году мы выпустили пособие и серию образовательных плакатов. Около 1 тыс. футболистов, врачей и тренеров прошли специальный онлайн-курс. Со следующего года прохождение образовательного курса станет обязательным для всех лиг. Это будет прописано в соревновательных регламентах.

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РУСАДА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Черышев ответил на обвинения в допинге

— Осенью в СМИ появились обвинения Дениса Черышева в применении допинга, которые затем опровергли. Как прокомментируете эту историю?

— Сразу было понятно, что дело и яйца выеденного не стоит. Тему подняли английские СМИ, которые, естественно, выполняют определенный заказ, заодно повышая цитируемость таким дешевым способом.

Национальные антидопинговые организации России и Испании провели собственные разбирательства и никаких фактов нарушения антидопинговых правил выявлено не было. РФС также быстро включился в процесс и предоставил всю необходимую информацию, которая позволила избежать нашему футболисту нервотрепки.

Лучше бы английские СМИ с таким же рвением следили за ситуацией в этом направлении в своей стране. Там поводов для этого, судя по отчетам UKAD, гораздо больше, чем в нашем футболе.

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— Несколько дней назад Football Leaks сообщил, что летом 2017 года ФИФА сорвала встречу с печально знаменитым Ричардом Маклареном, который собирался рассказать о допинге в российском футболе. Каково ваше мнение на этот счет?

— Как вы представляете срыв какой-либо встречи в XXI веке — в эпоху социальных сетей, когда даже самый маленький пустяк становится достоянием общественности? Почему сам Макларен не сообщил, что встреча сорвалась? Что мешало это сделать? И что он мог сообщить? Его доклад давно опубликован, никаких секретных частей в нем нет.

Если у него было такое непреодолимое желание сообщить о чем-либо жутко важном, то он мог это сделать в любой момент: напрямую в ФИФА, УЕФА ВАДА, РУСАДА... Да и сливать нужную информацию в должном ракурсе нашим обвинителям не в первой. Так что в этой ситуации это всё сказки на ночь, которые никоим образом не должны влиять и не влияют на нас и ФИФА.

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Ричард Макларен — глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, автор доклада Макларена

Ричард Макларен — глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, автор доклада Макларена

Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini
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— А что скажете о футболистах сборной России, которых Макларен якобы обвиняет в применении допинга?

— Никаких претензий к ним ни у ФИФА, ни у РУСАДА не было. В декабре 2017 года ФИФА запросила информацию о ряде проб, которые в свое время были взяты московской лабораторией. Все данные РУСАДА были предоставлены. Здесь только возникает один вопрос: в числе проб, данные о которых запрашивала ФИФА, были анализы, взятые в свое время московской лабораторией на женском чемпионате мира среди девушек в Азербайджане и на чемпионате Украины по футболу. Интересно, почему по этим пробам Football Leaks информацию не предоставляет? Ответ очевиден: на обнародование этих фактов нет заказа.

— Насколько обоснованы обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес Серхио Рамоса?

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— Вряд ли стоит полностью доверять тому, что пишут такие источники. Даже если всю информацию принять за чистую монету, то сам факт нахождения дексаметазона в пробе ни о чем преступном не говорит. Внутрисуставной путь его введения не является запрещенным и никаких проблем для спортсмена не влечет.

— Совсем недавно РУСАДА была восстановлена в правах. Получается, наш спорт выходит из кризиса?

— Восстановление РУСАДА — большой шаг в нужном направлении, но впереди еще много работы. Мы все должны приложить еще немало усилий, чтобы российский спорт стал «чистым». РФС делает в этом направлении всй возможное, в том числе активно взаимодействуя с РУСАДА в образовательных программах.

— Как оцениваете динамику развития спортивной медицины в России? Она положительная или отрицательная?

Если судить со своей колокольни, мне кажется, что мы могли бы двигаться вперед гораздо быстрее. Может, я не прав и мы летим вперед, но я этого не вижу. Буду рад ошибиться, но пока мы сильно отстаем. Надеюсь, что-то изменится в ближайшие годы.

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Главный врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов

Главный врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

— Назовите основные сложности в работе спортивного врача в нашей стране?

— Отсутствие возможности для полноценного профессионального роста. К тому же престиж профессии несколько подорван в последнее десятилетие. Хочется, чтобы актуальность получаемых знаний росла и их специфика была бы гораздо ближе к спортивным реалиям.

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— В этом году РФС подготовил очень много акций, флешмобов и видеороликов, приуроченных к Всемирному дню сердца. С чем связано такое внимание именно к этой дате?

— Мы впервые участвовали в этой акции и сразу стали одними из самых активных участников. Акция проводится в европейском футболе не первый год и затрагиваемая тема очень актуальна: сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смертности во всем мире, и следить за состоянием сердца должен каждый из нас.

Очень приятно, что акцию поддержали и футболисты сборной, и руководство лиг. Это позволило сделать ее действительно массовой. Уверен, что в следующем году мероприятия по этому поводу будут еще более масштабными. Хотя вспоминать о здоровом образе жизни надо, конечно, не один раз в году!

— Бытует мнение, что профессиональные спортсмены — далеко не самые здоровые люди. Как вы к этому относитесь?

— Надо признать, что изменения в крупных суставах у футболистов накапливаются в большем количестве, чем у их сверстников с таким же весом и не занимающихся спортом. Если же у человека есть лишний вес, а мышцы слабые, это точно вреднее для суставов, чем игра в футбол даже на самом высоком уровне.

Понятно, что и вредных привычек у профессиональных спортсменов меньше, и контроль за здоровьем лучше, чем у обычных людей. Мне кажется, эти факторы перевешивают любой возможный вред.

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Слева направо: Александр Самедов, Алан Дзагоев (Россия) и врач сборной России Эдуард Безуглов

Слева направо: Александр Самедов, Алан Дзагоев (Россия) и врач сборной России Эдуард Безуглов во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Футболисты сборной России за выступление на ЧМ получили звания заслуженных мастеров спорта, ордена и почетные грамоты президента. Тренеры стали заслуженными тренерами страны. А был ли как-то отмечен медицинский штаб? Наверняка и вы были удостоены подобных званий?

— Подобных званий врачи сборной не получили. Врачам и массажистам команды, а также администраторам и сотрудникам службы безопасности в Министерстве спорта были вручены благодарственные письма от президента, что является для нас большой честью и поводом работать еще лучше, чтобы в будущем получить право претендовать на звание заслуженных врачей.

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