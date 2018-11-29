«Наркотики в спорте должны быть запрещены»

В современном профессиональном спорте с его бешеной конкуренцией и изнурительными тренировками профессия врача приобретает всё большее значение. Главный врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» о тонкостях своей профессии, травмах своих подопечных и проблемах допинга в большом спорте.

— Чем специфика работы спортивного врача в сборной отличается от работы в клубе?

— Различия, несомненно, есть, и сказать, где сложнее, очень непросто. Я работал и в клубе, и в сборной, поэтому могу сказать: если работать добросовестно, трудно везде. В сборной на каждую ситуацию надо реагировать быстрее: с точки зрения диагноза, лечения и его сроков. Цена ошибки в сборной тоже выше. Если усугубить или вовремя не диагностировать повреждение, то без игрока останется и национальная команда, и клуб.

безуглов Слева направо: врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и Александр Головин (Россия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными России и Новой Зеландии Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Кроме того, тактика лечения иногда разнится. Как говорит наш тренер: одно дело быть здоровым и совсем другое — готовым к тем нагрузкам, которые испытывают футболисты в играх за сборную. Обычно количество высокоинтенсивной работы в матчах за сборную выше, чем в чемпионате страны. Это тоже необходимо учитывать.

— Случаются ли ситуации, когда медицинские штабы клубов предоставляют ложную информацию о состоянии здоровья футболистов, чтобы перестраховаться и не отпускать игрока в сборную?

— Со многими коллегами из клубов у врачей сборной хороший и открытый диалог. Иногда на местах бывает и гипердиагностика, но учитывая, что мы всегда всё еще раз сами проверяем, проблем никаких не бывает. Все запрашиваемые данные мы отправляем в клубы. Их врачи также всё присылают нам.

Между собой мы честны. Другое дело, не во всех клубах и не всегда руководство понимает, что мы делаем. Однако если у футболиста есть какая-то проблема, мешающая играть или грозящая осложнениями, никто им в сборной рисковать не будет.

У нас есть всё необходимое для диагностики, лечения и реабилитации, и поэтому вызов в сборную даже травмированного футболиста означает, что мы будем заниматься его реабилитацией в полном объеме. После диагностики и первых дней лечения мы уже можем понять, сколько футболисту понадобится на то, чтобы быть не только здоровым, но и готовым. Окончательное решение принимает главный тренер, но здоровье всегда стоит на первом месте.

безуглов Игроки сборной России по футболу на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Аргентины. На первом плане слева направо: главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и врач сборной Эдуард Безуглов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Эпидемия травм, охватившая сборную России в последнее время, — совпадение или закономерность, которую как-то можно объяснить?

— Когда футболисты играют долго и часто, то всегда количество усталостных травм (тендиниты, повреждения мышц) увеличивается. К тому же футбол — игра контактная, от ушибов никто не застрахован. В последнем сборе не смогли принять участие из-за мышечных повреждений четыре футболиста. Еще один выбыл из-за перегрузочных изменений в голеностопном суставе.

Сотрясение головного мозга у Марио Фернандеса стало стечением обстоятельств, винить здесь никого нельзя. Хорошо, что Артем Дзюба как обычно показал себя профессионалом и, выполнив всю реабилитационную программу в Москве, смог принять участие в матче со Швецией.

— Очень распространенная и, пожалуй, самая серьезная травма у футболистов — повреждение связок колена. Можно ли как-то предупредить это повреждение или снизить риск его получения?

— Если речь идет о повреждении передней крестообразной связки, то существует множество факторов риска их повреждения: это и анатомическое строение, чрезмерное утомление, поля плохого качества, лишний вес, мышечный дисбаланс и так далее. Какой из факторов является ключевым — сказать практически невозможно. Точно доказано, что системно применяемые программы профилактики травматизма количество таких повреждений снижают. Так что я бы упор делал на них, а также на контроль веса, хорошую физическую готовность и устранение мышечного дисбаланса.

безуглов Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов на тренировке команды в преддверии товарищеского матча со сборной командой Кот-д'Ивуара Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Почему российские футболисты топ-уровня делают операции на суставах исключительно за границей? Нельзя ли создать такие же условия в России?

— Во всем мире футболисты ездят к хирургам, которые имеют опыт оперирования спортсменов высокого уровня. Этих специалистов очень мало и находятся они в разных странах, не только в условной Германии или Италии. Наверняка и в России они есть, но опыта оперирования и быстрой реабилитации футболистов у них пока нет. На моей памяти ни один игрок уровня сборной страны за последние 5–7 лет не оперировался в нашей стране.

— Насколько остро в российском спорте стоит проблема допинга?

— Про весь российский спорт мне, наверное, говорить не с руки. Хотя отрицать, что проблемы имеются, глупо. Виды спорта — лидеры по нарушению антидопинговых правил всегда одни и те же. Из года в год, согласно отчетам РУСАДА, это, например, легкая атлетика. Для меня остается загадкой, почему в этом прекрасном виде спорта присутствуют такие проблемы и они не решаются. Мне кажется, что при наличии воли у руководства федерации всегда можно любой вопрос решить в максимально сжатые сроки.

В футболе проблем с допингом, я считаю, нет. Пробы наши футболисты сдают часто, и в течение последних 7–8 лет у нас зафиксировано всего семь случаев, причем все они не касаются игроков сборных команд. За этим стоит огромная работа и РФС, и многих клубов по профилактике нарушений. Отмечу, что большую помощь в этом вопросе нам оказывает РУСАДА, организуя образовательные программы, курсы и семинары.

безуглов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Есть ли страны, на которые нам стоит равняться в вопросе борьбы с допингом?

— Положительные допинг-пробы будут в любой стране, где берется достаточное количество таких анализов. В среднем по миру это около 1,5%. В футболе процент ниже — около 0,3 при том, что именно футбол является лидером по количеству проб в мире (более 37 тыс. в 2017 году). В российском футболе процент таких анализов еще меньше — около 0,1. Другой вопрос, что есть страны, где допинг-контроль осуществляется реже, соответственно и положительных результатов меньше.

— С чем связаны обвинения футболистов сборной России в употреблении допинга во время ЧМ-2018?

— Обвинения неслись из-за рубежа: чаще всего из Германии и Англии. Уверен, что сначала какие-то силы отрабатывали заказ, направленный на возможное лишение нашей страны чемпионата мира. Потом, когда стало понятно, что никаких достоверных фактов нет и быть не может, западные журналисты, выражаясь современно, начали ловить хайп на этой теме. Никаких фактов и высокого уровня компетенции у авторов от подобных публикаций ожидать не приходится, но время сейчас такое, что желтая пресса гораздо более актуальна, чем реальные факты.

Радует, что ФИФА заняла конструктивную позицию, не поддалась на различные провокации и спокойно провела всестороннее расследование, полностью ответившее на все вопросы. Причем в ходе расследования специальная комиссия РФС сделала всё возможное, чтобы ФИФА, УЕФА и РУСАДА своевременно и в полном объеме получали запрашиваемую информацию. Уверен, мы смогли убедить наших партнеров в открытости и заинтересованности в чистом спорте.

— Насколько часто игроков нашей команды проверяли на допинг во время мундиаля?

— В год чемпионата мира ФИФА обычно проводит две внезапные проверки всей команды и по два человека отбираются после каждого матча. Так было и в этот раз. Параллельно нас проверяли и по линии РУСАДА. Хочу напомнить, что с 2015 года все пробы анализировались только в зарубежных лабораториях. Само собой все результаты были отрицательными.

безуглов Фото: Global Look Press/chromorange

— Какова ваша позиция по включению в список запрещенных препаратов мельдония?

— Каких-то достоверных научных данных об эффективности мельдония для организма спортсменов нет и быть не может. Но надо понимать, что раз его включили, то были какие-то основания. Его же не тайком сделали запрещенным. Он был под мониторингом несколько лет, о его запрете было известно заранее.

Так что винить в этой ситуации некого. Если уж нашим спортсменам без него никак нельзя, то надо было соответствующим структурам работу по его невключению в запрещенный список проводить заранее. Правила для всех одни, и их надо соблюдать!

— Есть ли какие-то препараты, которые не являются запрещенными, но заслуживают попадания в черный список?

— В запрещенный список уже включено столько субстанций, которые лишь теоретически могут улучшать результат, что надо думать о том, чтобы оттуда что-то уже исключить, а не включать.

— Чем запрещенные препараты могут помочь футболистам?

— Ничем! Именно поэтому количество положительных проб в футболе гораздо меньше, чем в мировом спорте. Отличается также структура выявленных субстанций.

— Вы говорите, что допинг ничем не может помочь футболистам. Тогда почему в списке запрещенных веществ присутствуют, например, наркотики?

— Чтобы субстанция была включена в список запрещенных, она должна соответствовать минимум двум из трех критериев: вредить здоровью, потенциально улучшать результат и негативно сказываться на имидже спорта. Наркотики точно вредны для здоровья, да и на имидж спорта их влияние однозначно негативное. Так что критериев для включения в список достаточно.

безуглов Игрок сборной России Александр Самедов, врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и главный тренер сборной России Станислав Черчесов (слева направо) во время товарищеского матча между сборными командами России и Коста-Рики Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

А вот алкоголь в 2018 году исключили из списка запрещенных веществ даже в тех четырех видах спорта, где он был запрещен. Например, в мото- и автоспорте. Он был запрещен при превышении определенной концентрации и определялся по выдыхаемому воздуху, а не в моче или крови.

Кстати, что касается наркотиков, то мало того, что они запрещены только в соревновательный период, так еще и несколько лет назад WADA резко повысило концентрацию каннабиоидов, за превышение которой следует наказание. С этим и связан тот факт, что резко снизилось число случаев наказания за их применение. Хотя, на мой взгляд, наркотики в спорте должны быть запрещены всегда!

— Заслуживают ли уличенные в применении наркотиков игроки длительной дисквалификации?

— Любой человек, сознательно нарушавший антидопинговые правила, должен быть наказан. Двух мнений здесь быть не может. Другой вопрос, что иногда степень вины может быть разной: наказание за применение стероидов или эрипопоэтина должно быть более жестким, чем за неосторожное использование ректальных свеч или каплей в нос.

— Как в российском футболе проводится антидопинговая работа?

— Может быть, вам покажется нескромным, но работа проводится огромная! Это и активная работа с каждым из врачей и кандидатами в сборную, а также ведение раздела на сайте, съемка видеороликов с участием футболистов и тренеров, а также большая активность в социальных сетях. РФС и РПЛ постоянно проводят семинары, в том числе выездные. Только за последние полгода я был в Иркутске, Новосибирске, Грозном и Хабаровске.

В образовательном сегменте этой работы нам очень помогает РУСАДА. В этом году мы выпустили пособие и серию образовательных плакатов. Около 1 тыс. футболистов, врачей и тренеров прошли специальный онлайн-курс. Со следующего года прохождение образовательного курса станет обязательным для всех лиг. Это будет прописано в соревновательных регламентах.

безуглов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Осенью в СМИ появились обвинения Дениса Черышева в применении допинга, которые затем опровергли. Как прокомментируете эту историю?

— Сразу было понятно, что дело и яйца выеденного не стоит. Тему подняли английские СМИ, которые, естественно, выполняют определенный заказ, заодно повышая цитируемость таким дешевым способом.

Национальные антидопинговые организации России и Испании провели собственные разбирательства и никаких фактов нарушения антидопинговых правил выявлено не было. РФС также быстро включился в процесс и предоставил всю необходимую информацию, которая позволила избежать нашему футболисту нервотрепки.

Лучше бы английские СМИ с таким же рвением следили за ситуацией в этом направлении в своей стране. Там поводов для этого, судя по отчетам UKAD, гораздо больше, чем в нашем футболе.

— Несколько дней назад Football Leaks сообщил, что летом 2017 года ФИФА сорвала встречу с печально знаменитым Ричардом Маклареном, который собирался рассказать о допинге в российском футболе. Каково ваше мнение на этот счет?

— Как вы представляете срыв какой-либо встречи в XXI веке — в эпоху социальных сетей, когда даже самый маленький пустяк становится достоянием общественности? Почему сам Макларен не сообщил, что встреча сорвалась? Что мешало это сделать? И что он мог сообщить? Его доклад давно опубликован, никаких секретных частей в нем нет.

Если у него было такое непреодолимое желание сообщить о чем-либо жутко важном, то он мог это сделать в любой момент: напрямую в ФИФА, УЕФА ВАДА, РУСАДА... Да и сливать нужную информацию в должном ракурсе нашим обвинителям не в первой. Так что в этой ситуации это всё сказки на ночь, которые никоим образом не должны влиять и не влияют на нас и ФИФА.

безуглов Ричард Макларен — глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, автор доклада Макларена Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini

— А что скажете о футболистах сборной России, которых Макларен якобы обвиняет в применении допинга?

— Никаких претензий к ним ни у ФИФА, ни у РУСАДА не было. В декабре 2017 года ФИФА запросила информацию о ряде проб, которые в свое время были взяты московской лабораторией. Все данные РУСАДА были предоставлены. Здесь только возникает один вопрос: в числе проб, данные о которых запрашивала ФИФА, были анализы, взятые в свое время московской лабораторией на женском чемпионате мира среди девушек в Азербайджане и на чемпионате Украины по футболу. Интересно, почему по этим пробам Football Leaks информацию не предоставляет? Ответ очевиден: на обнародование этих фактов нет заказа.

— Насколько обоснованы обвинения в нарушении антидопинговых правил в адрес Серхио Рамоса?

— Вряд ли стоит полностью доверять тому, что пишут такие источники. Даже если всю информацию принять за чистую монету, то сам факт нахождения дексаметазона в пробе ни о чем преступном не говорит. Внутрисуставной путь его введения не является запрещенным и никаких проблем для спортсмена не влечет.

— Совсем недавно РУСАДА была восстановлена в правах. Получается, наш спорт выходит из кризиса?

— Восстановление РУСАДА — большой шаг в нужном направлении, но впереди еще много работы. Мы все должны приложить еще немало усилий, чтобы российский спорт стал «чистым». РФС делает в этом направлении всй возможное, в том числе активно взаимодействуя с РУСАДА в образовательных программах.

— Как оцениваете динамику развития спортивной медицины в России? Она положительная или отрицательная?

— Если судить со своей колокольни, мне кажется, что мы могли бы двигаться вперед гораздо быстрее. Может, я не прав и мы летим вперед, но я этого не вижу. Буду рад ошибиться, но пока мы сильно отстаем. Надеюсь, что-то изменится в ближайшие годы.

безуглов Главный врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

— Назовите основные сложности в работе спортивного врача в нашей стране?

— Отсутствие возможности для полноценного профессионального роста. К тому же престиж профессии несколько подорван в последнее десятилетие. Хочется, чтобы актуальность получаемых знаний росла и их специфика была бы гораздо ближе к спортивным реалиям.

— В этом году РФС подготовил очень много акций, флешмобов и видеороликов, приуроченных к Всемирному дню сердца. С чем связано такое внимание именно к этой дате?

— Мы впервые участвовали в этой акции и сразу стали одними из самых активных участников. Акция проводится в европейском футболе не первый год и затрагиваемая тема очень актуальна: сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смертности во всем мире, и следить за состоянием сердца должен каждый из нас.

Очень приятно, что акцию поддержали и футболисты сборной, и руководство лиг. Это позволило сделать ее действительно массовой. Уверен, что в следующем году мероприятия по этому поводу будут еще более масштабными. Хотя вспоминать о здоровом образе жизни надо, конечно, не один раз в году!

— Бытует мнение, что профессиональные спортсмены — далеко не самые здоровые люди. Как вы к этому относитесь?

— Надо признать, что изменения в крупных суставах у футболистов накапливаются в большем количестве, чем у их сверстников с таким же весом и не занимающихся спортом. Если же у человека есть лишний вес, а мышцы слабые, это точно вреднее для суставов, чем игра в футбол даже на самом высоком уровне.

Понятно, что и вредных привычек у профессиональных спортсменов меньше, и контроль за здоровьем лучше, чем у обычных людей. Мне кажется, эти факторы перевешивают любой возможный вред.

безуглов Слева направо: Александр Самедов, Алан Дзагоев (Россия) и врач сборной России Эдуард Безуглов во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Футболисты сборной России за выступление на ЧМ получили звания заслуженных мастеров спорта, ордена и почетные грамоты президента. Тренеры стали заслуженными тренерами страны. А был ли как-то отмечен медицинский штаб? Наверняка и вы были удостоены подобных званий?

— Подобных званий врачи сборной не получили. Врачам и массажистам команды, а также администраторам и сотрудникам службы безопасности в Министерстве спорта были вручены благодарственные письма от президента, что является для нас большой честью и поводом работать еще лучше, чтобы в будущем получить право претендовать на звание заслуженных врачей.