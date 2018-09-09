Черышев ответил на обвинения в допинге

Подозрения в адрес полузащитника сборной России по футболу Дениса Черышева в употреблении допинга –– ошибка и бред, заявил отец футболиста и тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев.

Так он прокомментировал сообщения о том, что антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении хавбека, сообщает «Чемпионат.com» 9 сентября.

«Не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это все ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать», — сказал Черышев.

8 сентября британское издание The Telegraph сообщило, что испанские допинг-офицеры начали проверку в отношении игрока сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева. Поводом стало интервью его отца российскому изданию, в котором он рассказал, что из-за действий медиков «Вильярреала» во время восстановления после травмы Денису сделали инъекцию гормона роста.

Позднее он и Российский футбольный союз опровергли эту информацию, пояснив, что была сделана не инъекция гормона роста, а укол плазмы, обогащенной тромбоцитами.

Применение гормона роста без соответствующего разрешения грозит дисквалификацией на четыре года.