Фарма веников не вяжет. Почему в России судят за тестостерон

Томского спортсмена будут судить за то, что он заказывал стероиды из Белоруссии. За год по России наберется с десяток подобных дел о «контрабанде тестостерона». Почему необходимый бодибилдерам препарат в России вне закона и изменится ли ситуация в ближайшее время — в материале iz.ru.

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Сейчас 29-летний житель Томска находится под подпиской о невыезде. Обвиняют его в контрабанде, хотя сам он ничего не перевозил — просто заказал у белорусской фирмы 21 г вещества, указав адрес доставки в Томске. Рассчитывал, что будет делать себе инъекции, которые придадут рельеф его мышцам.

тесто Фото: Global Look Press/Science Museum

По словам пресс-службы томской областной прокуратуры, подсудимый знал, что заказанное им вещество запрещено к свободной продаже на территории России, пишет «Комсомольская правда». Хотя более корректная формулировка – ввоз и оборот препарата ограничен. Что это значит, объяснил iz.ru управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Согласно законодательству РФ, анаболические стероиды относятся к сильнодействующим веществам, оборот которых в стране ограничен. Это означает, что приобрести такие препараты можно только при наличии специального разрешения. Так, ряд анаболических стероидов можно приобрести по рецепту врача. Соответственно, продажа их без соответствующей лицензии или лицу, у которого рецепта нет, будет являться нарушением», — сказал Старинский.

Февраль 2018 года. 28-летний житель юго-востока Москвы задержан по подозрению в контрабанде анаболических препаратов. Он получил посылку с тестостероном и стероидом из Белоруссии. В результате уголовное дело по той же, что и в Томске, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Это от трех до семи лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей или пятилетний заработок осужденного плюс ограничение свободы до года. Ноябрь 2017 года. В город Шахты прибыли те же препараты из Белоруссии, та же статья для жителя Ростовской области. Найти подобные новости по запросу «тестостерон задержали» легко.

Вероятно, самая громкая подобная история закончилась в Москве в 2016 году. Трое молодых людей, познакомившихся в тренажерном зале (двое из них — фитнес-тренеры), решили возить из Молдавии «фарму», как называют спортивную фармакологию спортсмены. Там она стоит существенно дешевле и оборот практически не ограничен. Два года возили препараты поездами через проводников, распространяли, как считают следователи, среди знакомых спортсменов, в фитнес-клубах и интернете. В 2014 году бизнесменов задержали.

Два года спустя был вынесен приговор. Восемь лет колонии строгого режима для одного тренера, пять лет колонии строгого режима для второго и четыре года условно для третьего участника концессии, который был по сути курьером и согласился сотрудничать со следствием.

тесто Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Процесс над спортсменами – поставщиками молдавских фармакологических препаратов неоднократно в СМИ называли показательным. Мол, желая улучшить показатели, сотрудники Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) отправляли за решетку по сути ни в чем не виновных людей. Хотя судом доказано, что действия предпринимателей от спорта носили однозначно противоправный характер, более того, между приговором и последовавшим вскоре упразднением ФСКН некоторые комментаторы даже усматривали причинно-следственную связь.

Аргументом в пользу спортсменов служит то, что заказать аналоги анаболических стероидов, которые закупали в Кишеневе осужденные, не составляет никакого труда. Десятки объявлений на интернет-барахолках и специализированных сайтов, где не указано номеров телефонов, зато есть ссылки на «резервные сайты» на случай блокировки основных. Заказывать что-то из-за рубежа и рисковать самому ходить на почту не нужно. Всё уже привезено и будет доставлено курьером. Заказать анаболики через подобный сайт попытались и журналисты телеканала Москва 24. Попытка оказалась успешной.

Все против запрета стероидов

Стероиды принимают практически все спортсмены, которые серьезно занимаются в тренажерных залах. Кто-то признается в этом анонимно, кто-то открыто. И в этом, несмотря на опасность для здоровья, есть определенная логика: на препаратах можно достичь за год таких результатов, на которые без них уйдет пять-шесть лет. При этом, как правило, «за» стероиды никто не агитирует. Их принимают, чтобы соответствовать критериям судей на соревнованиях, в том числе по бодибилдингу.

«Это не зло, а зачастую необходимость. На высших уровнях в спорте без этого, наверное, никак. Профессиональный спорт без стероидов, по-моему, не существует в принципе», — говорит судья чемпионата России по кроссфиту Николай Силаков. При этом он уточняет, что на больших соревнованиях по кроссфиту допинг-контроль есть.

Чемпион мира и Европы по жиму лежа, чемпион России WPA и обладатель Кубка Беларуси в жиме лежа Павел Крейнис придерживается того же мнения: «Я считаю, что красивых рельефов без анаболиков добиться невозможно. Все актеры, все звезды в любом случае прибегают к ним. Да, они не сидят на стероидах постоянно, но время от времени употребляют их. Скажу вам больше. Все олимпийские спортсмены сидят на анаболических стероидах. Да, это считается допингом. Но для этого есть врачи, которые всё контролируют, вводят им быстро выводящиеся препараты. Посмотрите, какие допинг-скандалы регулярно происходят, сколько людей ловят на этом! Человеческий потенциал иссяк лет 20 назад. Те результаты, которые спортсмены показывают сегодня, — это лишь достижения фармакологии».

тесто Фото: Global Look Press/Jörg Schüler

Именно борьбу с допингом директор института здоровья и реабилитологии Университета физкультуры и спорта имени Лесгафта Денис Олисов называет главной причиной ограничения оборота препаратов на основе тестостерона в России. «Лет 5-6 назад у нас в стране развернулась тотальная кампания против допинга — и стараниями надзорных органов анаболические стероиды были включены в список сильнодействующих веществ. Я бы сравнил это с тем, когда ради борьбы с наркоманией запрещают продажу шприцев. Посыл понятен, но исполнение явно хромает», — сказал Олисов.

Белорусский спортсмен Павел Крейнис считает, что запрет анаболиков просто уводит этот рынок в тень. В Белоруссии «распространение — изготовление — применение» не запрещено, хотя разговоры об этом идут как минимум с 2014 года.

В отличие от спортсмена, претензия медика Дениса Олисова к ограничениям в том, что анаболики, основанные на тестостероне, — это не только спортивные, но и лекарственные препараты. Они прописывают для развития мужских половых клеток (сперматозоидов). Некоторым мужчинам это дает шанс завести детей. Кроме того, их применяют при гипотрофии мышц (значительном уменьшении мышечной массы). Но из-за спортсменов получение препаратов сильно осложнилось для пациентов. Несмотря на слова юриста Владимира Старинского, что стероиды, «ограниченные» в России, можно получить по рецепту, в реальности аптеки предпочитают с ними не связываться, поскольку на анаболические стероиды необходимо большое количество разрешений.

Сам Старинский к запрету относится также скептически. Но настаивает на том, что вред от анаболических стероидов переоценен. «Что касается ограничения, то достаточно давно идут споры о его целесообразности применительно к анаболическим стероидам. Дело в том, что вред от них для здоровья сравним с последствиями чрезмерного употребления алкоголя, на который никаких ограничений не установлено. Поэтому многие говорят о том, что это ограничение излишнее. С этим связано и то, что эти препараты запрещены не во всех странах, так как оценка степени вреда от них достаточно спорная», — отметил Стеринский.

Всё против стероидов

Слова Старинского по поводу вреда, сравнимого с чрезмерным употреблением алкоголя, противоречат заявлениям, предположительно, всех медиков по поводу стероидов. Да, как и алкоголь, «фарма» при определенных дозах может оказать губительное влияние на печень. И даже вызвать токсический гепатит. Но этим побочные эффекты не ограничиваются.

Поскольку большинство стероидов — это аналог мужского полового гормона, его употребление может привести к так называемой фармакологической кастрации. Один из препаратов, за который получили реальные сроки фитнес-тренеры в 2016 году, как раз усиливал эректильную функцию, подавляемую препаратами спортивной фармакологии.

тесто Фото: Global Look Press/Science Museum

«Когда организм получает какие-то вещества извне, он перестает его вырабатывать. И вот молодой человек, стремясь к идеальной фигуре, садится на анаболические стероиды. Выработка гормонов, ответственных за сперматогенез, у него останавливается. Со временем спортсмен понимает, что девушкам нравятся не только мышцы, но и интеллект — и начинает слезать с этих препаратов. Но гормоны у него не вырабатываются. В 20–25 лет молодой мужчина не в состоянии иметь детей. Согласитесь, страшная цена за красивое тело», — рассказал Денис Олисов, возглавляющий институт здоровья и реабилитологии Университета физкультуры и спорта имени Лесгафта.

Радиоведущий и член Ассоциации профессионалов фитнеса Эдуард Каневский добавил, что есть и другие, менее опасные, но всё же неприятные проблемы: гинекомастия у мужчин (женская грудь), акне или угревая сыпь, перепады настроения, нарушение сна, повышение артериального давления.

Такое количество побочных эффектов было основным аргументом в пользу запрета тестостеронового допинга экспертами упраздненного ФСКН. Сейчас с учетом недавних допинг-скандалов с российскими спортсменами предполагать, что запрет будет снят, и вовсе странно. В некотором роде эти скандалы связали руки российским медицинским чиновникам.

При этом во многих странах «фарма» существует по принципу «что не запрещено, то разрешено». И, по данным последних лет, крупнейшим потребителем стероидов являются США.