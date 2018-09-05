Двух российских легкоатлеток дисквалифицировали за допинг

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева приняла наказание в виде дисквалификации на два года после перепроверки проб на допинг, сделанных во время Олимпиады-2008 в Пекине. Об этом информирует Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

«Российская прыгунья Татьяна Лебедева приняла наказание после обнаружения запрещенных веществ в ходе перепроверки ее проб, сделанных во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине», — говорится в сообщении AIU в Twitter. При этом на сайте органа указано, что срок дисквалификации исчисляется с 12 сентября 2016 года. Помимо этого, AIU аннулировало результаты спортсменки с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года.

Кроме того, из-за нарушения антидопинговых правил была дисквалифицирована метательница копья Мария Абакумова, пишет «Газета.ру». Это решение принято после перепроверки проб, взятых у спортсменки во время Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионата мира – 2011 в Тэгу. Дисквалификация Абакумовой отсчитывается с 18 мая 2016 года. Также были аннулированы результаты ее выступлений с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года.

Лебедева заняла вторые места на соревнованиях по прыжкам в длину, а также в тройном прыжке на Играх в Пекине. Абакумова тоже стала серебряной призеркой на Олимпиаде-2008 и заняла первое место на чемпионате мира в Тэгу. Международный олимпийский комитет лишил обеих спортсменок олимпийских наград, а их апелляции в Спортивном арбитражном суде были отклонены.