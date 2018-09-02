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МОК не стал лишать медали признавшегося в допинге немецкого чемпиона

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Фото: Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет лишать признавшегося в нарушении антидопинговых правил десятиборца Кристиана Шенка медали.

Как сообщает «Газета.ру», МОК также приветствует решение спортсмена признаться в употреблении запрещенных препаратов.

«Согласно нашим правилам, для этого и аналогичных случаев срок давности истек», — говорится заявлении комитета.

53-летний Шенк выступал за команду ГДР. На Олимпиаде 1988 года в Сеуле он завоевал золотую медаль по легкой атлетике в десятиборье.

По его словам, он воспринимал употребление допинга как выход на новый уровень.

«Во время обеда на тарелках спортсменов лежали таблетки, которые мы называли Smarties. Мы их принимали, но не знали точно, что именно мы едим», — ранее сказал Шенк.

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