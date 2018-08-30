В Госдуме назвали обвинения биатлонистов РФ в допинге попыткой давления

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал обвинения российских спортсменов в допинговых нарушениях попыткой давления в преддверии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

«Вполне возможно, что это попытка оказать давление на делегации других стран, не хотят видеть россиян в руководящих органах», — отметил он.

По мнению депутата, за рубежом явно хотят подогреть допинговую тему, которая в последнее время утихла. Дегтярев обратил внимание на то, что некоторые из упомянутых в докладе российских биатлонистов давно закончили спортивную карьеру, а нарушения, которые им вменяются, связаны с прошедшими много лет назад соревнованиями, пишет ТАСС.

«На данный момент мы приняли все необходимые антидопинговые законы, <…> воспитываем подрастающее поколение спортсменов с нулевой терпимостью к допингу, ведем непримиримую борьбу с этим злом», — добавил депутат.

30 августа стало известно, что IBU обвинил четырех российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышева в нарушении антидопинговых правил. У них есть 14 дней, чтобы обжаловать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после зимней Олимпиады – 2014 в Сочи, а Слепцова ушла из спорта после того, как завоевала три золотые медали на летнем чемпионате мира по биатлону 2017 года.