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Олимпийский чемпион из Германии признался в употреблении допинга

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Чемпион Олимпиады 1988 года в Сеуле в десятиборье Кристиан Шенк признался в употреблении запрещенных препаратов.

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По его словам, он воспринимал употребление допинга как выход на новый уровень, сообщает «Газета.ру». «Во время обеда на тарелках спортсменов лежали таблетки, которые мы называли Smarties. Мы их принимали, но не знали точно, что именно мы едим», — сказал Шенк.

Спортсмен также рассказал, что в более позднем возрасте впал в глубокую депрессию и думал о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Американское антидопинговое агентство (USADA) ранее призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Россию в правах, пока не будут выполнены все выставленные условия.

Президент МОКа Томас Бах рассказал 20 июля о готовности принять Россию обратно в состав. Он отметил, что страна понесла наказание, и слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпийские игры – 2018.

РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2016 года. Причиной этому послужил доклад комиссии Ричарда Макларена, в котором утверждалось, что в России существует государственная система поддержки допинга.

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