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USADA призывает не восстанавливать Россию в правах

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Американское антидопинговое агентство (USADA) призвало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстанавливать Россию в правах, пока не будут выполнены все выставленные условия. С таким заявлением выступил директор USADA Трэвис Тайгерт, который также обвинил главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в прекращении войны с допингом.

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По словам Тайгерта, между WADA и Россией на данный момент некоторое затишье. Директор считает, что если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), несмотря на два невыполненных пункта условий, сможет вернуться, то это разрушит предыдущие усилия и нанесет удар по доверию к WADA.

В 2015 году WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации из-за доклада Ричарда Макларена, утверждавшего о существовании системы господдержки использования допинга в России. Москва обвинения отрицает.

По мнению функционеров WADA, одним из главных препятствий для восстановления статуса российской организации является отказ признавать выводы доклада Макларена.

Президент МОКа Томас Бах рассказал 20 июля о готовности принять Россию обратно в состав. Он отметил, что страна понесла наказание, и слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпийские игры – 2018.

МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России в декабре 2017 года, ссылаясь в своем решении на работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов.

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