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Стали известны имена обвиненных в допинге российских биатлонистов

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил. Среди них Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышев, сообщает Championat.com в четверг, 30 августа.

Ранее сегодня стало известно, что IBU предъявил обвинения четырем российским спортсменам. У них есть 14 дней, чтобы обжаловать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что готовы оказать содействие в расследовании. При этом в союзе напомнили, что последний случай фиксации допинга у российских биатлонистов был зафиксирован в декабре 2013 года, передает телеканал «360».

Устюгов является двукратным олимпийским чемпионом, Слепцова — олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, Печенкин — двукратный чемпион мира среди юниоров и чемпион Европы-2015, Чернышев — обладатель серебряной медали ЧЕ-2013.

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