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Российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Трое из них уже завершили карьеру, а один в настоящий момент не выступает в составе сборной страны, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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«В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA)», — говорится в сообщении, опубликованном 30 августа.

Отмечается, что СБР готов открыто сотрудничать в расследовании данных случаев. В союзе напомнили, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста был зафиксирован в декабре 2013 года.

В 2015 году WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации из-за доклада Ричарда Макларена, утверждавшего о существовании системы господдержки использования допинга в России. Москва обвинения отрицает.

По мнению функционеров WADA, одним из главных препятствий для восстановления статуса российской организации является отказ признавать выводы доклада Макларена.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал 20 июля о готовности принять Россию обратно в состав. Он отметил, что страна понесла наказание и слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпийские игры – 2018.

МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России в декабре 2017 года, ссылаясь в своем решении на работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов.

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