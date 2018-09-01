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СМИ сообщили о 65 подозреваемых в допинге биатлонистах из России

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, рассказал бывший сотрудник портала Inside the Games Ник Батлер. Он присоединился к команде немецкого журналиста Хайо Зеппельта, занимающегося антидопинговыми расследованиями в спорте.

«Мне сказали, что есть «весомые доказательства» против 65 российских биатлонистов. IBU — единственная международная федерация по зимним видам спорта, которая расследует ситуацию вокруг россиян», — написал репортер у себя в Twitter.

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Он подчеркнул, что не понимает, почему другие федерации не проводят расследования на основании данных московской лаборатории.

В ответ в IBU заявили, что организация не собирается разглашать подробности нарушения антидопинговых правил вплоть до истечения срока уведомления или получения ответа от подозреваемых.

30 августа стало известно, что IBU обвинил четырех российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышева в нарушении антидопинговых правил. У них есть 14 дней, чтобы обжаловать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов завершил карьеру после зимней Олимпиады – 2014 в Сочи, а Слепцова ушла из спорта после того, как завоевала три золотые медали на летнем чемпионате мира по биатлону 2017 года.

В Госдуме обвинения в отношении российских спортсменов назвали попыткой давления в преддверии конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

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