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В российском биатлоне предложили ускорить уничтожение допинг-проб

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Расследование дел спортсменов, обвиненных в приеме допинга, длится слишком долго, сроки хранения допинг-проб нужно ограничить. Об этом заявил член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Лично на мой взгляд, лучше бы ограничить срок хранения проб, скажем, шестью месяцами после официальных стартов», — сообщил он.

Чепиков добавил, что тренеры, работающие с командой, никогда не были причастны к скандалам.

30 августа стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских биатлонистов Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышева в нарушении антидопинговых правил. У них есть 14 дней, чтобы обжаловать выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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