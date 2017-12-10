Прямой эфир

Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, ставший знаменитостью после того, как накачал при помощи синтола бицепсы огромных размеров, сообщил об удалении из рук искусственного препарата.

«Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал Терешин на странице в социальной сети «ВКонтакте», разместив фотографию сильно уменьшившихся рук.

123

Напомним, Кирилл Терешин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк», после того как начал размещать в сети свои фотографии с гигантскими бицепсами. Такого эффекта он смог добиться с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата, который используется для локального увеличения объема мышц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бодибилдер и актер Александр Невский: «В школе по физкультуре мне ставили тройку»
Теперь залы для занятий стали гораздо более доступными, но возник другой вопрос - где найти нужную информацию? Читать замороченные учебники - так в них даже я, с моим опытом этого дела, разбираюсь с трудом. Изучать популярные журналы - но они все же нацелены на профессиональных бодибилдеров. А ведь не все хотят нарастить себе гору мускулов, большинство хочет просто сбросить вес, немного себя подтянуть. Моя книга как раз для таких непрофессионалов, причем там есть разделы и по фитнесу для взрослых, и по фитнесу для детей.
Трюк с «обманом» гравитации захватил соцсети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017