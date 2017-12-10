Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, ставший знаменитостью после того, как накачал при помощи синтола бицепсы огромных размеров, сообщил об удалении из рук искусственного препарата.

«Хана базукам, удалили вместе с инстаграмом», — написал Терешин на странице в социальной сети «ВКонтакте», разместив фотографию сильно уменьшившихся рук.

Напомним, Кирилл Терешин получил в интернете прозвища «человек-синтол» и «синтольный здоровяк», после того как начал размещать в сети свои фотографии с гигантскими бицепсами. Такого эффекта он смог добиться с помощью инъекций синтола — неанаболического препарата, который используется для локального увеличения объема мышц.