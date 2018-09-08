Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций УЕФА

Сборная России по футболу обыграла на выезде команду Турции в матче группового этапа Лиги наций. Матч закончился со счетом 2:1. Победный гол на свой счет записал Артем Дзюба.

Встреча второй группы (В) лиги состоялась 7 сентября в турецком Трабзоне.

Счет открыл россиянин Денис Черышев, точно поразивший ворота хозяев на 13-й минуте. В конце первого тайма Сердар Азиз сравнял счет.

Окончательный итог матча определил гол Артема Дзюбы на 49-й минуте.

Следующая игра сборной России в рамках Лиги наций состоится 11 октября против команды Швеции.

10 сентября россияне проведут товарищескую встречу в Ростове-на-Дону со сборной Чехии.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он создан с целью заменить товарищеские матчи. Сборные распределены на четыре лиги — от А (самой сильной) до D (самой слабой).

Сборная России выступает в лиге B в группе с командами Швеции и Турции. Победитель тройки получит повышение и перейдет в лигу A.