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Бывший футболист «Порту» перешел в «Оренбург»

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Футбольный клуб «Оренбург» объявил о подписании контракта с португальским полузащитником Рикарду Алвешем. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила пресс-служба команды.

Алвеш перешел в российский клуб на правах свободного агента, что позволяет «Оренбургу» дозаявить футболиста, несмотря на закрытие трансферного окна. Другие подробности соглашения не разглашаются.

25-летний португальский полузащитник выступал за португальские «Порту», «Белененсиш» и «Портимоненси», а также румынский «Рапид» и словенскую «Любляну», в составе которой стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Словении.

«Оренбург» после 6-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды 10 очков — три победы, одна ничья и два поражения.

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