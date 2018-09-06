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Россия разгромила Украину в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Сборная России по пляжному футболу успешно стартовала на групповом этапе Суперфинала Евролиги, который проходит в итальянском Альгеро. Российская команда в первом туре разгромила сборную Украины со счетом 6:0.

В составе сборной России хет-триком отметился Федор Земсков, по голу забили Алексей Макаров, Юрий Крашенников и Артур Папоротный, передает в четверг, 6 сентября, Championat.com.

В пятницу, 7 сентября, подопечные Михаила Лихачева сыграют со сборной Италии. В заключительном матче группового этапа россияне встретятся с командой Белоруссии.

Победитель квартета 9 сентября сыграет в финале турнира. Команды, занявшие вторые места в своих группах, поспорят за бронзовые награды.

В другой группе за путевку в финал Суперфинала Евролиги поборются сборные Испании, Португалии, Швейцарии и Азербайджана.

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