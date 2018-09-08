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Футболиста Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Испанские допинг-офицеры проводят разбирательство в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.

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Как сообщает газета The Telegraph, проверка связана со словами отца футболиста, который в интервью российскому изданию «Спорт уик-энд» заявил, что полузащитник перенес инъекцию гормона роста из-за несогласованности действий врачей в ходе его восстановления после травмы. Позднее он опроверг эту информацию. С опровержением также выступил Российский футбольный союз (РФС). В заявлении отмечалось, что Черышеву кололи не гормон роста, а богатую тромбоцитами плазму (PRP-терапия), которая не относится к запрещенным субстанциям.

Разбирательство в отношении 27-летнего футболиста началось после его возвращения в Испанию с чемпионата мира в России.

Черышев провел на ЧМ-2018 пять матчей и забил четыре гола, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире.

Согласно кодексу WADA, гормон роста является запрещенной субстанцией. За его использование спортсмен может быть наказан дисквалификацией на срок до четырех лет.

5 сентября стало известно, что российская метательница копья Мария Абакумова призналась в употреблении запрещенных препаратов. Ее дисквалифицировали на четыре года.

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