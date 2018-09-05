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Российская легкоатлетка призналась в применении допинга

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Российская метательница копья Мария Абакумова призналась в употреблении запрещенных препаратов. Ее дисквалифицировали на четыре года. Об этом в среду, 5 сентября, в беседе с «РИА Новости» рассказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Он подчеркнул, что нет никаких вопросов к дисквалификации российской спортсменки. «Есть результаты тестов, есть положительная допинг-проба, и в данной ситуации есть признание атлета», — указал Шляхтин.

Что касается прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой, то она находится в аналогичной ситуации.

«Мы все анализируем, но о чем можно разговаривать, если объективно есть положительная допинг-проба? Но оспаривать это в суде — право самих спортсменов», — подчеркнул президент ВФЛА.

5 сентября Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил, что Лебедева дисквалифицирована на два года, Абакумова — на четыре. В допинг-пробах спортсменок, взятых во время Олимпиады-2008, обнаружили следы запрещенных препаратов.

Лебедева заняла вторые места на соревнованиях по прыжкам в длину, а также в тройном прыжке на Играх в Пекине. Абакумова тоже стала серебряной призеркой на Олимпиаде-2008 и заняла первое место на чемпионате мира в Тэгу. Международный олимпийский комитет лишил обеих спортсменок олимпийских наград, а их апелляции в Спортивном арбитражном суде были отклонены.

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