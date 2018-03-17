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Глава ФИФА пошутил по поводу допинг-проб футболистов сборной России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех последних международных турнирах, показали отрицательный результат. 

Как сообщил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции, пробы были взяты Кубке конфедераций, чемпионате Европы и чемпионате мира.

Также Инфантино пошутил, что если бы российские футболисты употребляли допинг, то они показывали бы более высокие результаты. 

«Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше, это шутка, шутка», — приводит слова главы ФИФА ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что российские футболисты регулярно проходят допинг-контроль и никаких проблем с этим у команд не возникает.

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