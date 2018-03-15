Фанаты «Марселя» напали на охрану стадиона во время матча с «Атлетико»

Два охранника были ранены после нападения болельщиков во время матча Лиги Европы между французским «Марселем» и испанским «Атлетико» на стадионе в Бильбао.

Как сообщает департамент безопасности Страны Басков, один из пострадавших получил ранение в шею, второй — в руку колюще-режущими предметами.

Один фанат французской команды арестован. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

Ранее московский «Локомотив» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы крупно проиграл мадридскому «Атлетико» и выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter



