Фетисов назвал Кузнецова позором российского хоккея

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов раскритиковал форварда сборной РФ по хоккею и клуба НХЛ Washington Capitals Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого обнаружили кокаин.

Фетисов признался, что не понимает поступок спортсмена, который считает полной безответственностью.

«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно», — цитирует Фетисова ТАСС 23 августа.

Министр спорта России Павел Колобков, в свою очередь, заявил, что дисквалификация Кузнецова не скажется на работе Федерации хоккея России (ФХР) и национальной сборной. По его словам, в России ведется серьезная работа по борьбе с допингом, но ФХР не может контролировать действия спортсменов, «которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура».

О дисквалификации Кузнецова Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года стало известно ранее в этот день. Следы кокаина были обнаружены в допинг-пробе, взятой у хоккеиста 26 мая 2019 года на чемпионате мира. Тогда спортсмен выступал в составе сборной России и завоевал бронзу. Как заявили в IIHF, Кузнецов готов отказаться от медали.

При этом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отметили, что не считают кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание IIHF в лиге на игрока распространяться не будет.

Сам Кузнецов признался, что «чувствует себя совершенно ужасно», из-за того что «разочаровал многих людей» — товарищей по команде, родных и друзей.

В мае 2019 года в интернете появилось видео с Кузнецовым, сидящим в номере отеля возле стола, на котором рассыпан белый порошок. Тогда хоккеист опроверг употребление наркотиков, заявив, что в номере жили его знакомые. Позднее спортсмен извинился перед Washington Capitals за скандальное видео.