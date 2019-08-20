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Россиянин Ничушкин подписал контракт с клубом НХЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российский нападающий Валерий Ничушкин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

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Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 24-летним нападающим рассчитан на один год.

29 июня клуб НХЛ «Даллас Старз» выставил Ничушкина на драфт отказов, а на следующий день выкупил контракт хоккеиста.

Контракт россиянина с клубом действовал еще год, за который он должен был заработать $3,2 млн, передает «Спорт-Экспресс».

По условиям выкупа, он получит треть этой суммы в течение двух следующих сезонов. Ничушкин выступал за клуб с 2013 по 2016 год.

В составе сборной России он является обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2017 года.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 19 августа привез Кубок Стэнли в Новосибирск.

Отец нападающего Андрей Тарасенко входит в тренерский штаб «Сибири», а дед — Владимир Тарасенко – старший в течение долгого времени работал в новосибирской детско-юношеской спортивной школе.

В прошедшем сезоне Тарасенко выиграл Кубок Стэнли вместе с «Сент-Луисом». 17 августа трофей побывал в Москве, куда его привозил нападающий Илья Барбашев.

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