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Хоккеист Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Российский нападающий ХК «Сент-Луис» Владимир Тарасенко 19 августа привез Кубок Стэнли в Новосибирск. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба ХК «Сибирь», воспитанником которого является форвард.

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Как пишет «Спорт-Экспресс», на снимке, опубликованном пресс-службой команды, запечатлены сам Тарасенко, а также его отец и дед. Отец нападающего Андрей Тарасенко входит в тренерский штаб «Сибири», а дед — Владимир Тарасенко – старший в течение долгого времени работал в новосибирской детско-юношеской спортивной школе.

В прошедшем сезоне Тарасенко выиграл Кубок Стэнли вместе с «Сент-Луисом». 17 августа трофей побывал в Москве, куда его привозил нападающий Илья Барбашев.

Владимир Тарасенко в регулярном чемпионате-2018/19 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 70 матчей и заработал 49 очков, отметившись 33 голами и 16 результативными передачами. Также в 26 играх плей-офф игрок заработал 17 баллов.

«Сент-Луис» впервые в истории стали чемпионами НХЛ. В финальной серии хоккеисты «Сент-Луиса» обыграли «Бостон Брюинз» со счетом 4:3, напоминает RT.

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