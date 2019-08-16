Российские юниоры выиграли Кубок Глинки/Гретцки впервые за 24 года

Юниорская сборная России по хоккею выиграла Кубок Глинки/Гретцки, победив в финале канадцев со счетом 3:2.

В предыдущий раз россияне становились победителями турнира в 1995 году.

Канадцы много лет присылают на турнир своих лучших юниоров. Исход этого форума оказывает прямое влияние на ежегодный драфт НХЛ.

Оценивая итоги кубка, в ФХР прежде всего отмечают влияние новой национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», которая призвана унифицировать хоккейное образование в России. Чтобы игроки развивались с учетом возрастных, физических и психологических требований, чтобы тренеры работали по согласованной Минспортом единой программе.

«Очень важная командная победа. Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физической и индивидуальной подготовки. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути», — прокомментировал итог встречи первый вице-президент, глава штаба сборных Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг

За последние четыре года юниорская сборная Канады дважды потерпела неудачу на Кубке Глинки/Гретцки, и оба раза канадцам противостояли россияне.

Стоит также отметить, что в прошлом сезоне сборная стала чемпионом Мирового кубка вызова. Как отметил тренер команды Сергей Голубович, хорошо играли не только очевидные лидеры, но абсолютно весь состав показал отличную командную игру.

В федерации подтверждают, что эта система ляжет в основу подготовки наших команд к Олимпийским играм 2022 года.