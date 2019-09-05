«Проверка проб Московской лаборатории вступила в завершающую фазу»

Начавшаяся осень в российском спорте будет богата на события не только в соревновательном, но и в организационном плане. По-прежнему актуален вопрос борьбы с допингом и выхода наших организаций из-под санкций. В ноябре сменится президент Всемирного антидопингового агентства — полномочия действующего руководителя WADA Крейга Риди истекают, а на выборах единственным кандидатом является министр спорта Польши Витольд Банька, уже сделавший ряд заявлений в отношении России. Кроме того, в РФ еще не решена проблема использования футбольных стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, — например, в начале недели серьезный скандал разгорелся вокруг «Ростов Арены». На эти и другие темы «Известия» пообщались с министром спорта РФ Павлом Колобковым в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

— Единственный кандидат в президенты WADA Витольд Банька считает, что Россия должна доказать свое желание бороться с допингом, чтобы восстановить международное доверие. Как вы отнеслись к этим словам?

— Во-первых, хочу сказать, что кандидатуру Витольда Баньки мы поддержали на Совете Европы. Считаю, что министр спорта Польши — перспективный руководитель. Я неоднократно с ним общался. Полагаю, в этот сложный период для спорта он справится с работой в этой должности. Надеюсь, Банька будет на нее избран. Если же говорить о его словах, то мы обязательно с ним встретимся.

Безусловно, Россия делала и будет делать очень многое для борьбы с допингом. Вы знаете, что мы работаем и с антидопинговыми организациями, и с ЮНЕСКО, и с Советом Европы. У нас был антидопинговый план, утвержденный совместно с руководителями Совета Европы. В принципе он выполнен. То же самое могу сказать и про план, разработанный совместно с ЮНЕСКО. Более того, в этой сфере Россия является одним из лидеров с точки зрения антидопингового законодательства и работы по пресечению и выявлению случаев использования запрещенных веществ. У нас полностью реформировано РУСАДА. Сейчас мы занимаемся восстановлением Московской антидопинговой лаборатории, которая, к сожалению, пока лишена аккредитации и проводит лишь частичные исследования, связанные с кровью.

Поэтому я готов после избрания Баньки на пост президента WADA встретиться с ним, всё ему рассказать и уже пригласил его в нашу страну. У нас 10 октября пройдет форум «Россия — спортивная держава». И там большая сессия будет посвящена андопинговой деятельности. Мы в этом направлении проводим огромную работу с нашими регионами и детскими школами. Это не только борьба с допингом, но и значительное количество образовательных мероприятий. Считаю, нам есть чем поделиться с нашими западными коллегами.

— Какова ситуация с проверкой базы данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной WADA?

— Она идет. Буквально на днях состоится встреча экспертов WADA с экспертами из России. Там соберутся представители антидопинговых служб, в том числе те, кто отвечает за проводящиеся в нашей стране расследования. Пройдет обмен мнениями в отношении переданной нами базы данных. 23 сентября состоится заседание исполкома WADA, где будет опубликован доклад, связанный с перепроверкой проб. Я думаю, она вступила в завершающую фазу. Но вообще по решению исполкома WADA все проверки должны быть завершены до 30 октября.

Надеюсь, во время скорой встречи наши коллеги из WADA, с которыми мы работаем в онлайн-режиме, поделятся с нами текущей информацией, связанной с перепроверкой проб. Мы очень заинтересованы в выявлении истины, поэтому оказываем содействие и надеемся вместе с ними во всем разобраться.

— Некоторое время назад вы и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков критиковали ряд высказываний главы РУСАДА Юрия Гануса. Как сейчас идет взаимодействие с его организацией?

— У нас взаимодействие с РУСАДА вполне понятное. Это полностью независимая организация. Ее учредителями являются ОКР и ПКР (Паралимпийский комитет России). Министерство спорта РФ и российское государство выполняют все обязательства в рамках конвенции ЮНЕСКО и антидопинговой конвенции Совета Европы. Там есть ряд задач. Первая — приведение национального законодательства в соответствие с этими конвенциями и кодексом WADA. Вторая — финансирование. Третья — проведение образовательных мероприятий. И четвертая — межведомственная координация. Всю эту функцию в полном объеме выполняет Министерство спорта РФ.

За последние несколько лет мы обеспечили в разы большее финансирование РУСАДА, чем это было раньше. Создали систему, при которой эта организация полностью независима. Результаты мониторинга WADA об этом говорят: никаких замечаний к работе РУСАДА у них нет. Его генеральный директор Юрий Ганус высказал свое мнение по ряду вопросов. Эта организация независимая — он имеет право на свое мнение. Безусловно, у нас с ним состоялся разговор. Поэтому ждем от него фактов. У РУСАДА все полномочия для их обнародования есть. Как и полномочия на проведение расследований, вынесение наказаний. Они должны предоставлять всю информацию в правоохранительные органы при наличии нарушений.

РУСАДА — это исполнительный орган, занимающийся непосредственно этой работой. У Гануса есть все возможности, чтобы реализовать на практике те вопросы, которые он поднимал в своих интервью. Если ему нужна поддержка со стороны государства, он ее получал и получит. Мы с ним регулярно встречаемся, обмениваемся мнениями, но в рамках законодательства. Ждем от Гануса ежедневной планомерной, эффективной работы.

— Как оцените загруженность стадионов чемпионата мира 2018 года? Что делать в ситуациях, когда сроки проведения матчей совпадают с датами концертных мероприятий?

— Не было такого, чтобы они совпадали. Наверное, ваш вопрос связан со стадионом в Ростове-на-Дону. Могу сказать, что загруженность всех арен —100%. На всех них проводятся футбольные матчи. Обычно на каждом из объектов их проходит по 20 в год. Это встречи Кубка России, ФНЛ, РПЛ. Если говорить про посещаемость, она у нас выросла примерно на 15–20%. Мы удовлетворены этой динамикой. Она связана не только с переездом на более современные стадионы, но и в целом с ростом популярности футбола в стране. Конечно, есть технические возможности для проведения на аренах масштабных культурных мероприятий. Для этого существуют специальные технологии, которые используются в том числе и на частных объектах, таких как стадион «Открытие Арена». Главное, чтобы там не было нарушено функционирование газонов. И в приоритете всё равно будет футбол.

— Какова ситуация на упомянутой вами «Ростов Арене», где, по словам представителей местного футбольного клуба, их не пускали на стадион из-за задолженностей перед управляющей компанией?

— Мы обсуждали этот вопрос с руководством региона и его губернатором. У губернатора никаких вопросов не возникает. Просто было единичное мнение пресс-атташе «Ростова», которое я прочитал в СМИ. Сейчас все вопросы урегулированы. Знаю, что ближайший матч команды в чемпионате России перенесен на один день — с 15 на 16 сентября. Это сделано, чтобы разобрать конструкции после концерта. Конечно, главным на таких стадионах должен быть футбол. Мы для этого строили инфраструктуру. Если происходят накладки, не может быть концертов в ущерб развитию футбола. Думаю, в ближайшую неделю в случае с «Ростовом» вы в этом убедитесь.

— Какова ситуация с переходами стадионов ЧМ-2018 под управление регионов?

— Сейчас с каждым регионом у нас есть «дорожная карта» по передаче объектов. Это достаточно длительный процесс. Эксплуатирующей службой является та же дирекция, которая являлась заказчиком объектов. Но также созданы региональные эксплуатационные организации. И совместно с ними планомерно прорабатывается вопрос передачи стадионов.

На следующей неделе у меня состоится встреча с каждым губернатором, где обсудим процесс передачи арен. У нас задача до конца нынешнего года все их передать в управление специально созданным для этого региональным организациям. Где-то это будут структуры, созданные специально под конкретный стадион. Где-то этим займутся управляющие компании, занимающиеся несколькими спортивными сооружениями. Кстати, на одном из таких стадионов мы проведем в октябре упомянутый мной форум «Россия — спортивная держава». Он пройдет в Нижнем Новгороде. Таким образом, мы используем наследие ЧМ-2018. Между прочим, на этом форуме будет много обсуждаться использование стадионов и в целом наследие крупных спортивных соревнований.

— Правильно ли мы понимаем, что изначально сроком передачи арен в управление регионами было 31 мая? Если да, почему пришлось его переносить?

— 31 мая была начата передача регионам всех арен. Поэтому тут мы не видим проблем. Вопрос еще в том, что посреди года надо не только передать стадионы. Надо также передать средства, имущество. Всё это целесообразно сделать по окончании финансового года. Соответственно, с деньгами мы передаем и стадион. У регионов есть определенное финансирование, которое в течение оставшихся четырех лет будет уменьшаться со стороны государства и прирастать из внебюджетных источников. Мы такое решение приняли совместно с регионами и обсудили с Министерством финансов. Необходимость в передаче в конце года существует из-за множества технических сложностей, способных привести к сбоям, в том числе в управлении и посещаемости стадионов, чего мы в принципе допустить не можем.

— В рамках ВЭФа вы принимаете участие в забеге в поддержку редких видов животных. Не расскажете об этом подробнее?

— Я не в первый год принимаю в этом участие. Во-первых, сам постоянно занимаюсь спортом и даже во время поездок стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме. Забег традиционный. Количество участников — от 500 до 1 тыс. человек. Он проходит рано утром, поэтому, надеюсь, все участники форума с помощью него зарядятся положительной спортивной энергией. Забег проходит в поддержку редких животных, а именно амурского тигра. На территории Дальнего Востока находится 600 представителей этого вида. Бренд данного забега стал традиционным, хотя в этом году он пройдет по новому маршруту. И, как всегда, я с большой радостью приму в нем участие.