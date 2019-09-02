Гостеприимный Русский: чего ждут от ВЭФ политики и бизнес

Восточный экономический форум (ВЭФ) способствует не только привлечению инвестиций в страну, но и в очередной раз демонстрирует, что изолировать Россию с помощью санкций не удалось , заявили «Известиям» в Совете Федерации. Мероприятие пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке при участии президента Владимира Путина, который выступит на пленарной сессии, а также проведет двусторонние переговоры с лидерами Индии, Малайзии и Японии . На острове Русском он также встретится с президентом Монголии и вице-премьером Госсовета КНР .

Плотный график

Нынешняя неделя у российского президента выдастся весьма насыщенной на международные события. 3 сентября Владимир Путин посетит с официальным визитом Монголию, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в боях на реке Халхин-Гол . Оттуда глава государства отправится во Владивосток на пятый ВЭФ.

М-1 Владимир Путин и Нарендра Моди во время официального визита президента в Дели, Индия, 5 октября 2018 года Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

4 сентября на полях форума состоится встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди . Перед началом официальной части переговоров политики посетят судостроительный комплекс «Звезда».

— Судоверфь проходит серьезную модернизацию. В перспективе построенные на верфи корабли будут использоваться для доставки российской нефти, сжиженного природного газа на мировые рынки, в том числе в Индию, — рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Одной из главных тем беседы в узком и расширенном составе станет вопрос дальнейшего наращивания взаимной торговли. По итогам 2018 года товарооборот между странами увеличился на 17,3%, достигнув почти $11 млрд. Москва надеется, что в скором времени начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом . Между странами планируется подписание 25 документов . В частности, будет принято совместное заявление под названием «Через доверие и партнерство — к новым вершинам сотрудничества».

Владимир Путин также передаст коллеге марку, посвященную 150-летию со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. Ближе к вечеру политики посетят выставку «Улица Дальнего Востока» и по традиции проведут неформальный ужин в формате тет-а-тет.

— У Владимира Путина и господина Моди сложились весьма доверительные отношения, — пояснила «Известиям» руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. — У нас давние союзнические связи, привилегированное стратегическое партнерство. Позиции двух государств зачастую сходятся. К примеру, относительно выстраивания многополярного мира. Кроме того, Москва и Нью-Дели придают большое значение отношениям в треугольнике Россия–Индия–Китай.

М-3 Совместная пресс-конференция Синдзо Абэ и Владимира Путина по итогам саммита G20 в Осаке, Япония, 29 июня 2019 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Уже на следующий день — 5 сентября — российский лидер встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ , который принимает участие в форуме в четвертый раз. В ходе переговоров политики обговорят в первую очередь укрепление торгово-экономического взаимодействия. Среди наиболее перспективных направлений — здравоохранение. Важным проектом в этой сфере, например, остается вхождение японского инвестора «Марубэни» в проект РЖД по созданию центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске . Разумеется, беседа не обойдется без дискуссии по поводу заключения мирного договора.

— Сторонам есть что обсудить помимо территориального вопроса и экономического сотрудничества. Это касается, например, развития японской ПРО. Кроме того, нынешний министр обороны США Марк Эспер в ходе недавнего визита в Японию заявил, что в связи с окончанием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возможно размещение этого вооружения в Азии. Это достаточно чувствительный вопрос в российско-японских отношениях , — заявила «Известиям» эксперт РИСИ Юлия Крячкина.

В Москве осознают, что США могут разместить ракеты в Японии либо в Южной Корее, поскольку именно эти страны считаются ближайшими союзниками американцев в регионе.

М-2 Испытание вооруженными силами США ракеты наземного базирования, которое прошло вскоре после выхода страны из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), Калифорния, США, 18 августа 2019 года Фото: REUTERS/U.S. Dept of Defense/Scott Howe

Впервые ВЭФ посетит глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад . По итогам прошлого года объем взаимной торговли увеличился на 26,3% и составил $2,7 млрд. Важная составляющая двусторонних связей — взаимодействие в области образования . В российских вузах обучается около 2 тыс. малазийских студентов в основном по медицинским и инженерным специальностям.

Также российский лидер во Владивостоке встретится с заместителем премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа . В ходе беседы политики сверят часы по главным вопросам двусторонней и международной повестки. Обе страны уделяют особое внимание кооперации в торгово-экономической сфере. С участием китайских компаний в РФ реализовано или находится в процессе исполнения около 30 инвестиционных проектов . Кроме того, Россия — крупнейший поставщик нефти Китаю.

Ожидается, что множество встреч российский лидер проведет «на ногах». Владимир Путин, например, может побеседовать с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Кроме того, 5 сентября во Владивостоке пройдет турнир по дзюдо, который посетит не только российский лидер, но и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и премьер Японии Синдзо Абэ.

Дальневосточный двигатель

Главным событием форума станет пленарное заседание. Ожидается, что Владимир Путин в рамках своего выступления пригласит иностранных инвесторов активнее вкладываться в совместные проекты и изложит подходы нашей страны к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе , сообщил Юрий Ушаков.

М-4 Пленарное заседание МЭФ в 2017 году Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Естественно, там будет говориться о принципах свободной торговли на основе норм права ВТО, и будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству, — добавил он.

По своему масштабу ВЭФ не уступает Петербургскому международному экономическому форуму, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Это событие в очередной раз доказывает, что отношения с Россией никто прерывать не хочет. Несмотря на антироссийские санкции многие понимают, что изолировать нашу страну не удастся , — сказал он «Известиям».

По словам сенатора, Москва сейчас уделяет большое внимание развитию дальневосточного региона, а форум во Владивостоке, безусловно, способствует привлечению интереса. В прошлом году участники ВЭФ заключили 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей. И на этот раз стоит ждать крупных контрактов, добавил он.

ВЭФ проводится на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Всего ожидается около 5 тыс. участников из более чем 50 стран. Наиболее многочисленные делегации будут из Японии, Китая, Республики Корея и Индии. Во Владивосток съедутся гости и из других государств, включая США и Великобританию. Свое участие подтвердили более 480 глав российских и 140 глав иностранных компаний. Главный девиз форума звучит: «Дальний Восток — горизонты развития».

Время инвестиций

Как ранее отмечал вице-премьер Юрий Трутнев, одной из основных тем форума станет обеспечение темпов экономического роста Дальнего Востока до 6% в год. Предполагается рассмотреть не только экономические показатели, но и меры по социальному развитию региона: всё то, что должно поднять качество жизни до уровня выше среднероссийского. По словам вице-премьера, нужно понять, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении.

На форуме планируется также обсудить вопросы привлечения индийских инвесторов на Дальний Восток.

— Ряд проектов при участии индийских инвестиций уже успешно реализуется, мы хотим, чтобы это сотрудничество стало масштабным, –– отметил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

По его словам, на полях ВЭФа с индийскими компаниями предполагается подписать ряд соглашений и других документов, в том числе соглашения с 15 индийскими компаниями о сотрудничестве в области полезных ископаемых и горнорудной промышленности. Например, компания «КГК Судима» рассматривает возможность по строительству лесоперерабатывающего комплекса в одном из дальневосточных регионов.

Как рассказал «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин, на форуме, который стал крупнейшей азиатско-тихоокеанской площадкой по лучшим практикам развития малого бизнеса, будет презентован конкретный набор мер: как выйти из тех ловушек господдержки, куда сами себя загнали.

–– Например, бизнес призывают идти на Дальний Восток. Но проблема в том, что больше половины Дальнего Востока относится к северным территориям. Получается, что бизнес там вести хуже, чем на остальной территории России. На компании там повесили дополнительные социальные обязательства — оплата проезда работникам в отпуск, различные надбавки, –– сказал он «Известиям».

По словам Александра Калинина, на Дальнем Востоке еще много нерешенных проблем и барьеров для бизнеса, которые мешают легальной работе. Например, до сих пор нет биржи морепродуктов. Рыболовы зачастую работают «вчерную», перегружают рыбу в нейтральных водах на суда других государств. Не решен вопрос и с обустройством современных пунктов пропуска.

М-7 Ловля рыбы в Камчатском крае Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На форуме президент Владимир Путин проведет заседание Госсовета. В «Опоре России» ожидают, что по его итогам будет принята стратегия развития Дальнего Востока до 2035 года. По словам Александра Калинина, «Опора России» предложит придать этой стратегии статус нацпроекта.

Бизнесу интересны не только обсуждения возможностей дальнейшего развития региона, но и конкретные шаги и заказы, считает директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

–– Как обычно, по крайней мере рамочные договоры также будут подписаны на форуме. В рамках экономических тем скорее будет обсуждение имеющихся возможностей и дальнейшего потенциала, чем какие-то автоматические новые шаги. Но любые сигналы, которые государство может дать бизнесу в отношении легкости ведения предпринимательской деятельности, могут оказать положительное влияние на эту деловую активность, –– отметил он.

Гендиректор алмазодобывающей компании «Алроса» — постоянного участника ВЭФ, Сергей Иванов сказал «Известиям», что ожидает содержательного разговора между представителями власти и бизнеса по вопросам, от решения которых зависит будущее всего Дальнего Востока и Якутии, в частности.