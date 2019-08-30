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В Кремле рассказали о планах Путина на ВЭФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября примет вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, «РИА Новости» со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

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Позже в Москве Путин встретится в премьером Госсовета Ли Кэцяном.

По данным «Федерального агентства новостей», на встрече российского лидера и премьер-министра Японии Синдзо Абэ будет поднята тема подписания мирного договора. Абэ примет участие в Восточном экономическом форуме уже в четвертый раз, добавил Ушаков.

Накануне стало известно, что высокопоставленная делегация КНР примет участие в V Восточном экономическом форуме. В ее состав войдут представители не только политических кругов, но и крупнейших китайских компаний, таких как Alibaba, Asia Fortune Forum, Bank of China, COFCO, CAMC Engineering, State Grid Corporation, China Railway International Group и др.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.

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