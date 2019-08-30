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Вице-премьер Кабинета министров Ри Рён Нам возглавит делегацию КНДР на ВЭФ-2019

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Фото: Global Look Press/Chris Jung
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Правительственная делегация Северной Кореи примет участие в V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. Делегацию возглавит вице-премьер Кабинета министров КНДР Ри Рён Нам, об этом заявили в посольстве КНДР в Российской Федерации.

Ожидается, что Ри Рён Нам проведет на полях Форума ряд встреч для обсуждения мер и путей реализации текущих вопросов по экономическому сотрудничеству между двумя странами. В частности, северокорейская сторона заинтересована в организации рабочих встреч с заместителем председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Официальная делегации КНДР ранее принимала участие в работе Восточного экономического форума — 2018.

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