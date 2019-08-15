Путин и другие лидеры примут участие в пленарном заседании ВЭФа 5 сентября

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября. Об этом сообщил в четверг, 15 августа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, модератором пленарной сессии выступит ведущий ABC News Джордж Стефанопулос, передает ТАСС.

Песков добавил, что Дальний Восток — важный инвестиционно привлекательный регион, нуждающийся в ускоренном развитии.

«Много вопросов для обсуждения (на ВЭФе. — Ред.)», — сказал он.

Ранее в августе сообщалось, что на Восточном экономическом форуме будут объявлены победители очередного этапа конкурса технологических стартапов Business Priority. Конкурс проводится фондом «Росконгресс» совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» при поддержке администрации Приморского края.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русской во Владивостоке 4–6 сентября 2019 года. Его основными темами станут экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе.