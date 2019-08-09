На ВЭФ-2019 Минвостокразвития презентует новые инициативы по развитию Дальнего Востока

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики на V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября, представит планы развития региона до 2035 года. По решению главы ведомства Александра Козлова в рамках выставки ВЭФ будет сформирована единая экспозиция министерства и всех институтов развития Дальнего Востока.

«На форуме будут представлены результаты новой экономической политики, а также планы и дальнейшее видение развития Дальнего Востока на 2025–2035 годы. Для посетителей на единой площадке будет представлено более десятка сервисов для инвесторов, а также зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала», – рассказал заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Участникам форума будут представлены 15 основных сервисов для инвесторов, которые предоставляются институтами развития Дальнего Востока. Среди них: подбор оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под марикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной визы на Дальний Восток и другие.

Также будут представлены новые инициативы – ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сельскохозяйственных земель в ДФО.

«Для регионов ДФО и наших партнеров мы традиционно организуем презентационную зону для выступлений глав субъектов и отдельную зону для подписания соглашений. Мы учли пожелания регионов по итогам прошлого ВЭФ и сделали ее больше и удобнее. Программа презентационной зоны включает выступления представителей институтов развития Дальнего Востока, глав регионов», – отметила заместитель генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Светлана Балова.

Впервые на выставке будет работать собственная телестудия «Дальний Восток live», где будут показаны сюжеты, посвященные экономическому развитию Дальнего Востока, социальные инициативы и проекты по единой субсидии, а также пройдут интервью с участниками ВЭФ: инвесторами, представителями федеральных и региональных органов власти.

На экспозиции можно будет ознакомиться с историями успеха инвесторов, площадками для реализации проектов, а также с общим потенциалом ключевых отраслей Дальнего Востока.

На выставке ВЭФ-2019 будут представлены восемь федеральных органов исполнительной власти: Минпромторг, Минтранс, Роспотребнадзор, Минприроды, Минсельхоз, Минздрав, Росрыболовство, Ростуризм, а также Кемеровская область и Генпрокуратура России.