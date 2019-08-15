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На ВЭФ-2019 объявят победителей конкурса технологических стартапов Business Priority

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ВЭФ
Фото: Росконгресс
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Победители очередного этапа конкурса технологических стартапов Business Priority будут объявлены на V Восточном экономическом форуме в рамках проекта «Территория инноваций». Конкурс проводится фондом «Росконгресс» совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» при поддержке администрации Приморского края. Задача проекта Business Priority – развитие инновационного рынка Российской Федерации и продвижение выдающихся российских технологических решений на глобальном рынке.

В настоящее время идет сбор заявок на участие в конкурсе. Представить свои разработки могут высокотехнологичные стартапы, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) либо представляющие инновационные продукты, которые могут быть применены на территории ДФО. Семь лучших проектов получат статус Business Priority, что позволит этим стартапам интегрироваться в экосистему фонда «Росконгресс», охватывающую все секторы экономики, уровни власти и институты развития, и получить необходимую поддержку в работе с инвесторами и продвижении проекта.

В рамках ВЭФ-2019 будет проведена питч-сессия, на которой стартапы – обладатели статуса Business Priority – смогут представить свои проекты заинтересованным инвесторам и заказчикам со стороны государства и бизнеса. По окончании питч-сессии будут подведены итоги конкурса Business Priority и пройдет награждение лучших проектов.

Кроме того, во время ВЭФ на площадке Территории инноваций запланировано специальное мероприятие по акселерации стартапов с участием экспертов, бизнес-коучей, инвесторов, представителей власти и руководителей крупных промышленных компаний и корпораций реального сектора экономики. В ходе мероприятия участники конкурса Business Priority смогут узнать, как повысить инвестиционную ценность своих проектов, а также уточнить возможные форматы и условия коммерческого взаимодействия с потенциальными инвесторами.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.

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