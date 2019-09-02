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Антидопинговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана

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Фото: TASS/imago images/Bildbyran
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С американского бегуна Кристиана Коулмана были сняты обвинения в нарушении антидопингового законодательства. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу антидопингового агентства США (USADA).

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Но передышка будет недолгой — до 30 июня российская сторона должна выполнить еще одно условие для сохранения статуса антидопингового агентства

Спортсмена могли дисквалифицировать за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Отмечается, что 23-летний спортсмен сумел доказать, что один из пропущенных допинг-тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, а не на 1 июня, когда он был зарегистрирован. Последний же пропуск допинг-теста спортсменом случился 26 апреля 2019 года.

В результате USADA сняло обвинения и временную дисквалификацию, поэтому Коулман сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 28 сентября по 6 октября.

2 июля сообщалось о проверке Всемирным антидопинговым агентством (WADA) 298 спортсменов из России на нарушение антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. В ответ на это в Министерстве спорта России заявили, что российская сторона выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с организацией.

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