Антидопинговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана

С американского бегуна Кристиана Коулмана были сняты обвинения в нарушении антидопингового законодательства. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу антидопингового агентства США (USADA).

Спортсмена могли дисквалифицировать за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Отмечается, что 23-летний спортсмен сумел доказать, что один из пропущенных допинг-тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, а не на 1 июня, когда он был зарегистрирован. Последний же пропуск допинг-теста спортсменом случился 26 апреля 2019 года.

В результате USADA сняло обвинения и временную дисквалификацию, поэтому Коулман сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 28 сентября по 6 октября.

2 июля сообщалось о проверке Всемирным антидопинговым агентством (WADA) 298 спортсменов из России на нарушение антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории. В ответ на это в Министерстве спорта России заявили, что российская сторона выполняет все договоренности и тесно взаимодействует с организацией.