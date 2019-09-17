Прямой эфир

Биатлонистку Васильеву дисквалифицировали на 1,5 года

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильева была оштрафована за систематические пропуски допинг-тестирования — 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

17 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение о ее дисквалификации. С этого дня отсчитывается срок ее наказания. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, в это время ей будет 29 лет.

Прицельная стрельба: российский биатлон втягивают в допинговый скандал
Провокация в отношении спортсменов произошла в преддверии заседания исполкома IBU по восстановлению СБР в правах

В июне сообщалось, что допинговое дело Маргариты Васильевой, пропустившей три допинг-теста в течение года, может затянуться. В IBU сообщали, что не намерены начинать слушания до тех пор, пока российская спортсменка не оплатит все расходы. Речь, в частности, идет о гонорарах адвокатам организации и собственным защитникам.

В конце февраля 2019 года стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

В сезоне-2018/19 Маргарита Васильева дебютировала в сборной России. Она участвовала в двух эстафетах Кубка мира — в Оберхофе (1-е место) и Кэнморе (10-е место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колобков рассказал о продолжении борьбы с допингом в России
Хоккеист сборной России Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за кокаина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019