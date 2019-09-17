Биатлонистку Васильеву дисквалифицировали на 1,5 года

Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с делом спортсменки.

Васильева была оштрафована за систематические пропуски допинг-тестирования — 4 февраля она пропустила третью за предыдущие 12 месяцев проверку, что является нарушением антидопинговых правил.

17 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) вынес решение о ее дисквалификации. С этого дня отсчитывается срок ее наказания. Возобновить спортивную карьеру Васильева сможет в марте 2021 года, в это время ей будет 29 лет.

В июне сообщалось, что допинговое дело Маргариты Васильевой, пропустившей три допинг-теста в течение года, может затянуться. В IBU сообщали, что не намерены начинать слушания до тех пор, пока российская спортсменка не оплатит все расходы. Речь, в частности, идет о гонорарах адвокатам организации и собственным защитникам.

В конце февраля 2019 года стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

В сезоне-2018/19 Маргарита Васильева дебютировала в сборной России. Она участвовала в двух эстафетах Кубка мира — в Оберхофе (1-е место) и Кэнморе (10-е место). В личных гонках биатлонистка не поднималась выше 13-го места.