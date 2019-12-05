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Медведев назвал претензии к России по допингу «бесконечным сериалом»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что допинговый скандал вокруг российского спорта напоминает «бесконечный антироссийский сериал». Об этом он сказал в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

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«Приняли решение — наказали, отстранили, потом где-то опять зачесалось, и еще раз посмотрим те же самые списки, пробы, нет ли там ничего такого, что пропустили и подвергнет тех, кто уже отвечал, вторичной ответственности. И еще распространим эту ответственность на спортсменов без учета их вины», — сказал Медведев.

Премьер считает, что если спортсмен не знал и не мог знать о том, что принимает допинг, то он не должен отвечать.

«Кстати, такую позицию в какой-то период занял CAS (Спортивный арбитражный суд. Ред.), с чем потом не согласились некоторые другие структуры. Но CAS-то занял объективную позицию», — сказал премьер.

Медведев также отметил, что рекомендации WADA связаны с общеполитической ситуацией по отношению к России.

«Другие страны что, безгрешны? Мы же знаем все эти примеры. Почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают», — констатировал премьер.

При этом Медведев подчеркнул, что ситуация с применением запрещенных препаратов в российском спорте является неприемлемой.

«Есть ли проблема допинга у нас? Есть. И очевидно, что это неприемлемо с учетом общих подходов того, как должен развиваться спорт в современном мире», — добавил Медведев.

Он также предположил, что решение WADA 9 декабря будет сложным для России. Однако власти продолжат бороться за право российских спортсменов выступать на международных турнирах.

«Нашим спортивным властям даны указания сражаться за интересы каждого спортсмена», — подчеркнул Медведев.

25 ноября комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить проводить международные турниры на территории страны. Из-за этого российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году, а также лишиться права на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Рекомендация комитета будет рассматриваться на исполкоме WADA 9 декабря.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

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