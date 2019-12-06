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ВФЛА передала Минспорту «дорожную карту» по решению допинговых проблем

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Министерство спорта России «дорожную карту» по устранению нарушений антидопинговых правил». Об этом сообщается на сайте ВФЛА, в пятницу, 6 декабря.

«Всероссийская федерация легкая атлетики, согласно рекомендации Комиссии по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций (…) передала 5 декабря в Минспорт РФ вариант «Дорожной карты» по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и свои комментарии по документу Российского антидопингового агентства (РУСАДА)», — говорится в пресс-релизе.

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Сейчас ВФЛА ожидает оценки Минспортом РФ юридической возможности реализации «Дорожной карты ВФЛА» и предложений РУСАДА.

Отмечается, что накануне, 5 декабря, была выполнена и еще одна рекомендация Комиссии, антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов. Его кандидатура согласована как с Министерством спорта, так и с РУСАДА.

25 ноября Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА полностью обновить состав федерации и кардинально реформировать структуру. Как заявлял глава ОКР Станислав Поздняков, действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт».

Совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА на фоне пресс-релиза независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit по делу вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, дисквалифицированного летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по не зависящим от него обстоятельствам. При этом обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса Всемирного антидопингового агентства WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». По данным СМИ, к фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА.

На следующий день Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей президента ВФЛА.

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