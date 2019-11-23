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Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.

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Как сообщает сайт ВФЛА, Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей 21 ноября независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit в связи с расследованием по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Лысенко (вице-чемпион мира) был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по независящим от него обстоятельствам. Кроме того, обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля».

К фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщало 2 июня британское издание The Sunday Times.

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