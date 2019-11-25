ОКР анонсировал полную замену руководства ВФЛА

Руководящий состав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в ближайшее время будет полностью заменен. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков по итогам внеочередного заседания рабочей группы 25 ноября.

Как сообщается на сайте ОКР, единогласно было принято решение рекомендовать ВФЛА кардинально реформировать свою структуру и полностью обновить состав органов управления федерации. Полномочия действующего президиума ВФЛА будут досрочно прекращены.

Как отметил Поздняков, руководство организации не восстановило федерацию в правах а, наоборот, усугубило «проблемы до реальной угрозы полного исключения» из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе Олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения», — отметил он.

Если рекомендации будут проигнорированы, то исполком поставит вопрос о членстве ВФЛА в ОКР. Комитет будет добиваться участия «чистых» российских спортсменов в Олимпиаде-2020, так как «они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за Олимпийские медали должно быть соблюдено».

Совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА на фоне пресс-релиза независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit по делу вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, дисквалифицированного летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по независящим от него обстоятельствам. При этом обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса Всемирного антидопингового агентства WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». По данным СМИ, к фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА.

На следующий день Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей президента ВФЛА.

На фоне допингового скандала, связанного расследованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро команда из России выступала в усеченном составе, на зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане — в неполном составе и под нейтральным флагом. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, РФ усовершенствовала антидопинговое законодательство и уведомила WADA о выполнении всех обязательств. Решение об участии спортсменов из России будет принято до конца 2019 года. 21 ноября Поздняков заявил, что российская сборная рассчитывает выступить на Олимпийских играх 2020 года Токио в полном составе, пишет «Газета.ру».