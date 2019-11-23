Тарасенко назначили исполняющей обязанности президента ВФЛА

Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легко атлетики (ВФЛА). Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Большинством голосов меня избрали и.о. президента федерации. Президиум был долгим, решали много вопросов, были приняты определенные шаги по дальнейшим нашим действиям. Впереди нас ждет еще конференция федерации», — сказала Тарасенко.

Ранее в этот же день Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей президента ВФЛА независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit в связи с расследованием по делу вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по независящим от него обстоятельствам. Кроме того, обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса Всемирного антидопингового агентства WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля».

К фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА, сообщало 2 июня британское издание The Sunday Times.