Прямой эфир

Тарасенко назначили исполняющей обязанности президента ВФЛА

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко назначена исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легко атлетики (ВФЛА). Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Список запрещенных препаратов WADA нужно пересмотреть»
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов — о борьбе с допингом, критике Мартена Фуркада и проблемах Сергея Карякина

«Большинством голосов меня избрали и.о. президента федерации. Президиум был долгим, решали много вопросов, были приняты определенные шаги по дальнейшим нашим действиям. Впереди нас ждет еще конференция федерации», — сказала Тарасенко.

Ранее в этот же день Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей президента ВФЛА независимым дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit в связи с расследованием по делу вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, который был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по независящим от него обстоятельствам. Кроме того, обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса Всемирного антидопингового агентства WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля».

К фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА, сообщало 2 июня британское издание The Sunday Times.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА
Колобков усомнился в объективности решения IAAF в отношении ВФЛА

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019