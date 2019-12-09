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WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Такое решение было принято на заседании исполкома 9 декабря.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Исполком лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведения в течение ближайших четырех лет.

Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ (ОКР и ПКР) запрещено посещать международные спортивные соревнования.

25 ноября комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить проводить международные турниры на территории страны. Из-за этого российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году, а также лишиться права на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Рекомендация комитета будет рассматриваться на исполкоме WADA 9 декабря.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

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