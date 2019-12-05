Глава МОКа оценил возможность переноса международных турниров из России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходимо дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно рекомендаций комитета по соответствию (CRC) прежде, чем говорить о переносе международных турниров из России.

«Не буду спекулировать, на что распространяется решение WADA. Я не в том положении, я не знаю деталей, какое решение примет WADА. Надо ждать», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 5 декабря.

Также Бах выразил надежду на то, что WADA прояснит, на какие именно события распространится решение исполкома и по какой причине.

25 ноября комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить проводить международные турниры на территории страны. Из-за этого российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году, а также лишиться права на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Рекомендация комитета будет рассматриваться на исполкоме WADA 9 декабря.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.