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Глава МОКа оценил возможность переноса международных турниров из России

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Фото: Global Look Press/Li Ming/ZUMAPRESS
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходимо дождаться решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно рекомендаций комитета по соответствию (CRC) прежде, чем говорить о переносе международных турниров из России.

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«Не буду спекулировать, на что распространяется решение WADA. Я не в том положении, я не знаю деталей, какое решение примет WADА. Надо ждать», — цитирует его «РИА Новости» в четверг, 5 декабря.

Также Бах выразил надежду на то, что WADA прояснит, на какие именно события распространится решение исполкома и по какой причине.

25 ноября комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года и запретить проводить международные турниры на территории страны. Из-за этого российские спортсмены рискуют пропустить ряд крупных соревнований, в том числе Олимпийские игры в Токио в 2020 году, а также лишиться права на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Рекомендация комитета будет рассматриваться на исполкоме WADA 9 декабря.

В сентябре немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Российской стороне был направлен 31 вопрос от Всемирного антидопингового агентства. Глава Минспорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам. В Москве также указали, что продолжают сотрудничать с WADA и надеются на справедливое решение.

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