Журова заявила о необходимости разобрать решение WADA в арбитражном суде

Россия обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова в понедельник, 9 декабря.

«19-го (декабря — ред.) числа будет заседание наблюдательного совета РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — ред.), где, соответственно, дальше РУСАДА или принимает эти рекомендации, или не принимает. И потом уже суд в Лозанне <…> 100% (Россия будет обращаться в суд — ред.), потому что <...> надо бороться за спортсменов», — цитирует Журову ТАСС.

Своими словами Журова прокомментировала решение WADA об отстранении России от участия в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года. Комитет организации 9 декабря единогласно проголосовал также и за лишение РУСАДА статуса соответствия.

В результате Россия, помимо этого, может лишиться права на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге могут не пройти ранее запланированные игры группового этапа и четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу.

В то же время в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявили, что надеются на отсутствие каких-либо ограничений на организацию мероприятий в России.