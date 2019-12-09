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Решение WADA не затронет региональные турниры и проведение Евро-2020

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о лишении России права участвовать в международных соревнованиях распространяется на все мировые чемпионаты, в том числе олимпиады и паралимпиады, но не на региональные турниры, включая чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом «РИА Новости» заявил официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд в понедельник, 9 декабря.

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«Крупные мероприятия включают в себя Олимпийские игры, Паралимпиаду, любой чемпионат мира, но не региональные турниры», — подчеркнул Фицджеральд.

Он уточнил, что это означает отстранение России от чемпионата мира–2022 в Катаре. При этом проведению Евро-2020, который примут 12 стран, в том числе Россия, ничего не угрожает.

Ранее 9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года, а также запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведения в течение ближайших четырех лет.

Российских спортсменов и тренеров допустят к соревнованиям только в том случае, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA. При этом участвовать они должны будут под нейтральным флагом.

Тем не менее, еще в ноябре министр спорта России Павел Колобков заявлял, что проведению в 2020 году трех игр группового этапа и четвертьфинала чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге ничто не угрожает.

Матчи чемпионата Европы по футболу–2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

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