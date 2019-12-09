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МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба комитета.

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«Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОКа и одобренному олимпийским саммитом», — цитирует сообщение ТАСС.

Международный паралимпийский комитет также поддержал WADA, отметив, что те, кто производил манипуляции с данными московской лаборатории до их передачи WADA, «сделали всё возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта». При этом в комитете подчеркнули, что санкции вступают в силу после окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS), до вынесения вердикта никакие действия предприняты не будут.

Ранее 9 декабря стало известно, что исполком WADA запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ (ОКР и ПКР) запрещено посещать международные спортивные соревнования, однако решение не касается региональных турниров.

В РУСАДА отметили, что российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA, но выступать они будут под нейтральным флагом.

В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Министр спорта Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения в связи с публикацией комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте, длившегося три года. В WADA отмечали, что это сделано «авансом» и оставляли за собой право вернуть санкции. Во время действия ограничений российская олимпийская сборная выступала в усеченном составе.

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