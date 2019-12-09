МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба комитета.
«Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОКа и одобренному олимпийским саммитом», — цитирует сообщение ТАСС.
Международный паралимпийский комитет также поддержал WADA, отметив, что те, кто производил манипуляции с данными московской лаборатории до их передачи WADA, «сделали всё возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта». При этом в комитете подчеркнули, что санкции вступают в силу после окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS), до вынесения вердикта никакие действия предприняты не будут.
Ранее 9 декабря стало известно, что исполком WADA запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ (ОКР и ПКР) запрещено посещать международные спортивные соревнования, однако решение не касается региональных турниров.
В РУСАДА отметили, что российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA, но выступать они будут под нейтральным флагом.
В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Министр спорта Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.
В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения в связи с публикацией комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте, длившегося три года. В WADA отмечали, что это сделано «авансом» и оставляли за собой право вернуть санкции. Во время действия ограничений российская олимпийская сборная выступала в усеченном составе.