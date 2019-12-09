В WADA заявили об обязанности федераций лишить РФ разрешенных турниров

Международные спортивные федерации обязаны лишить Россию турниров, права на проведение которых уже получены. Об этом заявил председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор в понедельник, 9 декабря.

«Соответствующие федерации обязаны лишить Россию турниров, права на проведение которых уже получены, здесь нет иных вариантов», — сказал он в ходе пресс-конференции, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в этот день Тейлор заявил об отстранении агентством от Олимпийских игр 145 российских спортсменов с подозрительными пробами, если они не завершили свои карьеры.

По его словам, каждый атлет будет допущен до соревнований в индивидуальном порядке. Финальное слово будет выносить Спортивный арбитражный суд.

В понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных первенствах, запрет будет действовать четыре года, пишет «Газета.ру». России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также статуса соответствия лишено российское антидопинговое агентство.

В конце ноября комитет по соответствию WADA, возглавляемый Тейлором, рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.