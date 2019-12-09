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В WADA заявили об обязанности федераций лишить РФ разрешенных турниров

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Международные спортивные федерации обязаны лишить Россию турниров, права на проведение которых уже получены. Об этом заявил председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор в понедельник, 9 декабря.

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«Соответствующие федерации обязаны лишить Россию турниров, права на проведение которых уже получены, здесь нет иных вариантов», — сказал он в ходе пресс-конференции, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее в этот день Тейлор заявил об отстранении агентством от Олимпийских игр 145 российских спортсменов с подозрительными пробами, если они не завершили свои карьеры.

По его словам, каждый атлет будет допущен до соревнований в индивидуальном порядке. Финальное слово будет выносить Спортивный арбитражный суд.

В понедельник исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных первенствах, запрет будет действовать четыре года, пишет «Газета.ру». России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также статуса соответствия лишено российское антидопинговое агентство.

В конце ноября комитет по соответствию WADA, возглавляемый Тейлором, рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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