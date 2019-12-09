МПК признал решение WADA о санкциях в отношении России

Международный паралимпийский комитет (МПК) признал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«МПК признает сегодняшнее решение исполкома WADA. Ответственные за манипулирование данными московской лаборатории до того, как они были переданы WADA, похоже, сделали всё возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которые поддерживает и придерживается весь остальной спортивный мир», — приводит агентство слова из пресс-релиза.

Отмечается, что «любые последствия вступают в силу после окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS)», поэтому МПК не будет предпринимать действий до его вынесения.

Ранее в этот же день стало известно, что исполком WADA запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение ближайших четырех лет, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Кроме того, российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ (ОКР и ПКР) запрещено посещать международные спортивные соревнования. Решение не касается региональных турниров.

В РУСАДА прокомментировали, что российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA. При этом участвовать они будут под нейтральным флагом.

В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Министр спорта России Павел Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после отстранения в связи с публикацией комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте. Отстранение длилось около трех лет. В WADA отмечали, что авансом идут навстречу российской организации, оставив за собой право вновь применить санкции. В этот период на летней Олимпиаде-2016 команда из России выступала в усеченном составе, на зимней Олимпиаде-2018 — в неполном и под нейтральным флагом.