Легкоатлетка Ласицкене рассказала о своих планах после решения WADA

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство и будет доказывать, что «российские спортсмены живы» даже в нейтральном статусе. Об этом она написала на своей странице в Instagram в понедельник, 9 декабря.

«Произошедшее сегодня — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе», — отметила она.

Ласицкене подчеркнула, что именно это она делала все последние годы. По ее словам, такое решение WADA было очевидно.

Ранее 9 декабря исполком WADA лишил российских спортсменов права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года, а также запретил России принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение в течение такого же срока. Кроме этого, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия.

Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований только в том случае, если они докажут, что не нарушали кодексы WADA. При этом участвовать они должны будут под нейтральным флагом.

В сентябре стало известно, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания РУСАДА не соответствующей кодексу WADA. Организация направила российской стороне 31 вопрос. Колобков 8 октября заявил, что эксперты дали объяснения по всем пунктам.